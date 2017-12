Jeep change enfin la calandre du Cherokee pour 2019

Le Cherokee a beau être le meilleur vendeur de Jeep au Canada, sa devanture laisse tout de même plusieurs consommateurs perplexes.

Pour l’année-modèle 2019, le constructeur américain rectifie le tir en proposant une version revue et corrigée de son populaire VUS compact. Adieu, calandre arrondie et phares aplatis. On remplace ça par une devanture plus musclée qui a des airs de famille inévitables avec le petit Compass.

Jeep Cherokee 2019 Jeep

Évidemment, on conserve les sept fentes verticales qui font la signature de tous les produits Jeep depuis des décennies.

Jeep a aussi profité de cette légère remise à jour pour retravailler l’arrière du Cherokee. Le positionnement de la plaque d’immatriculation est désormais plus élevé et les feux ont aussi été modifiés.

Jeep Cherokee 2019 Jeep

Sans être une révolution, cette nouvelle image plus conventionnelle devrait aider le Cherokee à ratisser plus large en matière de ventes. Même s’il a plutôt bien fait l’an dernier avec 32 465 unités vendues, le Cherokee a encore des croutes à manger pour atteindre la popularité du Toyota RAV4 ou du Ford Escape.

Jeep promet aussi quelques changements sous le capot, mais le constructeur demeure très évasif à ce sujet. On nous assure que plus de détails seront donnés lors du dévoilement officiel du Cherokee 2019, prévu pour le 16 janvier prochain dans le cadre de l’ouverture du Salon de l’auto de Détroit.