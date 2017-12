Joanik Masse s’en va à l’université

Joanik Masse a renoncé à l’idée de disputer une 4e saison collégiale et il fera le saut dans les rangs universitaires à l’automne.

Joueur par excellence en Division 1 et joueur offensif de l’année en compagnie du quart-arrière Jonathan Sénécal, le porteur de ballon des Faucons de Lévis-Lauzon a jonglé avec la possibilité de faire une technique en architecture, mais il a révisé ses plans. « C’était mon meilleur choix, a expliqué Masse. Tout est calculé pour que je rentre à l’université à l’automne. J’ai visité Montréal, j’ai rencontré les entraîneurs de McGill et Sherbrooke et je vais rencontrer ceux de Laval à partir du 4 janvier, quand le recrutement sera permis de nouveau. »

« Le processus se déroule bien, mais c’est toujours mêlant un peu, de poursuivre Masse. Chaque équipe a ses avantages. Quand j’aurai effectué toutes mes visites, j’aurai une meilleure vue d’ensemble. Si d’autres équipes démontrent de l’intérêt, je vais écouter ce qu’elles ont à me dire. »

Priorités

Quelles sont les priorités de Masse ? « L’école est le facteur numéro un, mais mon programme en administration est offert partout. L’endroit où je vais le mieux me sentir sera déterminant. Si je suis bien à un endroit, ça va bien aller, même si les victoires ne sont pas toujours au rendez-vous. Je ne gagnerai pas ma vie avec le football. Je souhaite jouer le plus rapidement possible. »

En bonne posture pour battre le record de 2095 verges de Jean-Michel Paquette des Diablos de Trois-Rivières, établi en 1998, Masse s’est blessé lors de l’avant-dernier match contre André-Grasset et il a loupé la dernière rencontre de la saison, et les séries éliminatoires. Il a terminé la saison avec des gains de 1891 verges pour signer la deuxième meilleure de l’histoire en Division 1. « Mon poignet est dans le plâtre encore quatre semaines pour un total de trois mois. Je n’ai pas subi d’opération et je n’aurai pas de séquelles. »