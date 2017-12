Justin a acheté le cadeau de Sophie à Montréal

Cold but fun at the Grey Cup last night! Congrats to the @torontoargos on that dramatic win, and to the @calstampeders for a great game. 🇨🇦 Soirée froide, mais amusante à la finale de la coupe Grey hier! Félicitations aux Argos pour cette victoire à l’arrachée et aux Stamps pour ce match palpitant.

