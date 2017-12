La Chambre adopte la baisse d’impôts, le Sénat doit encore voter

Washington | La grande baisse d’impôts promise par Donald Trump était mardi à quelques heures de son adoption définitive au Congrès, un succès historique pour le président américain, onze mois après sa prise de fonctions.

La Chambre a adopté le texte final en début d’après-midi, et le Sénat doit l’adopter dans la soirée. Des cris de joie ont retenti à l’intérieur de la Maison-Blanche à l’annonce du vote de la Chambre.

C’est la première grande réforme du mandat du dirigeant, qui l’a présentée comme un «cadeau de Noël» aux Américains.

La minorité démocrate est unanimement opposée, mais la majorité républicaine est finalement rassemblée, après des semaines de marchandages. Le calendrier initial - la fin de l’année - a même été respecté.

«C’est l’exemple parfait d’une promesse faite et d’une promesse tenue», s’est réjoui Paul Ryan, président de la Chambre et porteur de la réforme.

«Nous rendons aux gens de ce pays leur argent, c’est leur argent!» s’est-il écrié.

Au Sénat, malgré l’absence de John McCain, soigné pour son cancer du cerveau, la majorité sénatoriale devrait rester soudée et rassembler les 51 voix restantes, sur 100 membres.

Selon un responsable de la Maison-Blanche, la voix du vice-président Mike Pence, qui a reporté un voyage au Proche-Orient, ne sera finalement pas nécessaire (il est autorisé à voter pour départager tout vote 50-50).

Donald Trump est ainsi en passe de venger l’échec de l’abrogation de la loi sur l’assurance maladie de Barack Obama, torpillée par des défections au sein de son propre camp en septembre.

La réforme réduira dès 2018 les impôts fédéraux sur les sociétés et sur le revenu, à un coût de 1500 milliards de dollars pour les finances publiques sur la prochaine décennie. Mais le locataire de la Maison-Blanche espère qu’elle installera durablement la croissance économique américaine au-delà des 3% actuels, ce qui génèrerait en retour de nouvelles rentrées fiscales.

La Banque centrale américaine a déjà relevé, la semaine dernière, ses prévisions de croissance de 2,1% à 2,5% pour 2018.

«La Bourse et l’économie vont continuer à monter une fois que la loi de baisse d’impôts sera complètement comprise dans son ampleur et sa taille», a tweeté le milliardaire. «Profitez-en et créez plein de beaux emplois !»

«La réforme fiscale nous amènera à 3%», a abondé Paul Ryan.

L’année n’est pas finie

La réforme était également censée simplifier le code des impôts afin que les Américains puissent remplir leurs déclarations de revenus sur une «carte postale». Mais la promesse a fait long feu, les lobbies ayant réussi à sauver tel abattement ou telle niche fiscale, par exemple sur la déduction des intérêts d’emprunts immobiliers.

Et si la baisse d’impôts est permanente pour les sociétés, elle ne durera que jusqu’en 2025 pour les ménages, faute d’accord à plus long terme. Le gain de pouvoir d’achat pour les familles s’érodera ainsi progressivement sur la prochaine décennie, jusqu’à s’annuler pour la moitié d’entre eux en 2027, selon le Tax Policy Center.

L’adoption serait néanmoins une victoire politique majeure pour le président Trump, qui espère que les Américains s’en souviendront quand ils se rendront aux urnes en novembre 2018, pour les législatives.

Pour l’instant, ils sont sceptiques: 55% s’opposent à la réforme, selon un sondage publié par CNN, et deux tiers jugent qu’elle profitera plus aux riches qu’à la classe moyenne.

Mais «les résultats la rendront populaire », assure Paul Ryan. Dès février, les impôts prélevés à la source baisseront.

Le texte inclut aussi deux de leurs grandes revendications conservatrices: l’annulation de l’amende imposée par «Obamacare» aux personnes qui ne sont pas assurées; et l’ouverture de terres protégées de l’Alaska aux forages pétroliers.

Les démocrates, eux, dépeignent la loi comme un cadeau aux plus riches et aux entreprises.

«Souvenez-vous de ce jour», a lancé Nancy Pelosi, chef des démocrates de la Chambre. La loi est, dit-elle, «un vol pur et simple de la classe moyenne».

Une fois la réforme fiscale adoptée, les parlementaires auront seulement trois jours pour désamorcer une crise budgétaire, avant vendredi minuit.

Il faudra voter des crédits à l’État fédéral, ainsi que de multiples mesures sur la santé, le renseignement, les catastrophes naturelles voire l’immigration. Or l’opposition démocrate retrouvera sa minorité de blocage au Sénat et donc son pouvoir de chantage, contrairement au débat fiscal, qui selon une procédure spéciale ne requérait qu’une majorité simple.