La dernière tenue de Demi Lovato sème la confusion

Connue pour son style excentrique, Demi Lovato a poussé la note sur le tapis rouge du Jingle Ball, festival de musique qui se déroulait en Floride dimanche dernier.

À LIRE AUSSI : Les 10 tendances les plus weird de 2017

En effet, l’interprète de Sorry Not Sorry s’est présentée à l’événement vêtue d’un justaucorps noir et d’un ensemble assez incompréhensible en denim.

JLN Photography/WENN.com

Le vêtement, à mi-chemin entre la jarretelle et les jambières, a sans surprise attiré tous les regards... mais pas nécessairement pour les bonnes raisons.

JLN Photography/WENN.com

Plusieurs internautes ont manifesté leur confusion sur les réseaux sociaux, demandant à leur idole d’expliquer son choix vestimentaire. Après le jean-string, le jean transparent et le jean invisible, va-t-on retrouver sur le marché la version portée par Lovato?

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!