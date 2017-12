Le défi du CH encore cette année: gagner dans l'Ouest canadien

Le Canadien de Montréal poursuit son périple de sept matchs à l’étranger dans l’Ouest canadien, ce mardi soir, chez les Canucks, à Vancouver.

Le Tricolore (14-15-4) se remet d’une défaite glaciale de 3-0 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, qu’ils affrontaient à la Classique 100 LNH au parc Lansdowne.

Pendant ce temps, les Canucks (15-15-4) jouent pour ,500, mais ils viennent d’échapper six de leurs 10 dernières sorties (4-6-0) et doivent composer avec plusieurs blessés, dont les attaquants Bo Horvat et Brock Boeser.

En parlant d’éclopés, le Canadien a accordé un congé au défenseur Shea Weber, qui après avoir accompagné l’équipe dans sa Colombie-Britannique natale, a dû reprendre un vol vers Montréal pour y soigner une blessure récurrente à un pied.

À moins d’une surprise, c’est Carey Price qui sera devant le filet des visiteurs. Celui qui est également originaire de cette province de l’Ouest a bien fait l’an dernier contre les Canucks. Price avait effectivement gagné ses deux duels contre cette équipe, signant des victoires de 3 à 0 et 2 à 1 en prolongation.

Le Canadien aura besoin de cet aplomb chez l’ennemi. Montréal a une fiche de 4-10-3 contre des équipes de l’Association de l’Ouest depuis le début de la campagne.

Après les Canucks, suivront des affrontements contre les Flames, vendredi à Calgary, et les Oilers, samedi à Edmonton.