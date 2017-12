Le réveil des Chiefs est passé par le jeu au sol

MONTRÉAL | Après un passage à vide en milieu de saison, les Chiefs de Kansas City sont de retour dans la course aux éliminatoires dans l’Association américaine de la NFL. Selon le joueur de ligne offensive québécois Laurent Duvernay-Tardif, le réveil de son équipe est passé par le jeu au sol.

«Nous avons travaillé pour retrouver une offensive dominante sur les jeux de course. Cela a été très bénéfique», a expliqué l’ancien des Redmen de l’Université McGill en conférence téléphonique mardi.

Après une série de quatre revers consécutifs, les Chiefs (8-6) viennent d’enfiler deux victoires, contre des rivaux de la section Ouest de surcroît, les Raiders d’Oakland et les Chargers de Los Angeles. S’ils l’emportent dimanche contre les Dolphins de Miami, ils seront officiellement qualifiés.

Dans leurs deux dernières sorties, les Chiefs ont récolté 165 verges et 174 verges au sol, respectivement. Des statistiques révélatrices, selon Duvernay-Tardif.

«Ce n’est pas facile d’amasser 100 verges au sol dans la NFL, a affirmé le Québécois, qui a raté quatre parties cette saison à cause d’une blessure au genou. Le fait que nous en ayons obtenu plus de 150 en dit beaucoup sur la qualité de notre jeu.»

Fier de son entraîneur

Entre le 15 octobre et le 3 décembre, les Chiefs ont livré une fiche de 1-6. Cela a poussé l’entraîneur-chef Andy Reid à arrêter d’appeler les jeux en attaque. Il a confié ce rôle à son coordonnateur offensif, Matt Nagy.

«Quand les choses ne vont pas bien, les entraîneurs ont aussi leur responsabilité, a raconté Duvernay-Tardif. "Coach" Reid a reconnu qu’il avait sa part de blâme et ç’a été sa façon de nous le montrer. Cela donne encore plus de fierté de jouer pour quelqu’un comme lui.»

Un porteur de ballon d’exception

En tant que garde au sein de la ligne offensive, Duvernay-Tardif a une grande part de responsabilité sur la qualité du jeu au sol des siens. Il est aussi aux premières loges pour voir à l’œuvre le porteur de ballon recru Kareem Hunt.

«Pendant le camp d’entraînement, tout le monde savait qu’il était bon, mais pas à ce point-là, a-t-il reconnu. Il a eu un petit ralentissement, mais on ne peut pas le blâmer. Quand tu perds, tu dois lancer le ballon plus souvent. Il était moins impliqué et il courait dans des situations plus difficiles.»

Comme son équipe, Hunt a été moins efficace en milieu de saison. Cela ne l’a pas empêché de récolter le deuxième plus haut total de verges au sol jusqu’ici (1201 verges), derrière Le’Veon Bell, des Steelers de Pittsburgh.

L’œil sur Auclair

En dépit de son horaire chargé, Duvernay-Tardif trouve le temps de suivre les premiers pas d’Antony Auclair avec les Buccaneers de Tampa Bay. L’ailier rapproché recru est un ancien du Rouge et Or de l’Université Laval. «Je regarde tous ses "clips", a-t-il dit. C’est difficile de réaliser à quel point c’est un exploit d’avoir atteint la NFL à sa position. Il doit comprendre le jeu au sol et attraper des ballons. C’est aussi le fun qu’on soit deux francophones à avoir percé dans la ligue.»

Pas au Pro Bowl

La NFL a annoncé mardi soir la composition des équipes en vue du Pro Bowl. Duvernay-Tardif était parmi les finalistes, mais il n’a pas été choisi au vote populaire. Il ne risque pas de s'en offusquer. «Je suis conscient que j’ai bien joué en début de saison, mais que j’ai ralenti à mon retour au jeu après ma blessure, a-t-il indiqué plus tôt dans la journée. De toute façon, je préférerais jouer à Minneapolis (ville hôte du Super Bowl) qu’à Orlando.»

Le match des étoiles de la NFL sera disputé le 28 janvier à Orlando.