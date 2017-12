Delta dit non aux C Series produits à Mirabel

Delta Air Lines fait une croix sur les avions de Bombardier assemblés à Mirabel, même si elle continue de contester l’application d’une surtaxe de 300 % sur ceux-ci par Washington.

« Delta n’a l’intention de prendre possession d’aucun avion CS-100 fabriqué au Canada », a affirmé un vice-président de la société, Greg May, lors d’une audience devant la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis, lundi.

La compagnie aérienne attendra plutôt que les premiers appareils sortent d’une nouvelle ligne d’assemblage du C Series, construite par Airbus à Mobile en Alabama, et destinée à produire des C Series pour les compagnies aériennes américaines.

Les premiers C Series devraient sortir de cette usine en 2020, selon plusieurs analystes, puisque sa construction ne commencera qu’une fois que l’entente transférant la majorité du programme C Series à Airbus aura été confirmée, dans la seconde moitié de 2018.

Des questions

Qu’arrivera-t-il des 75 appareils achetés par Delta, qui devaient être assemblés à Mirabel?

Ceux-ci seront remis à d’autres clients de Bombardier, a laissé entendre un porte-parole de l’entreprise.

Bombardier prévoit livrer 40 avions C Series en 2018, tous assemblés en banlieue de Montréal.

« Cette cible tient compte des intentions de Delta et par conséquent, il n’est aucunement question de réduire la production », a assuré Simon Letendre.

« Nous travaillons étroitement avec nos clients pour s’assurer de leur livrer leurs avions C Series, comme nous nous y sommes engagés. »

La nouvelle a déçu les syndicats de travailleurs, même si elle était « prévisible » selon eux.

« Dans l’entente signée par Airbus, Bombardier et le gouvernement du Québec, il est stipulé que les 2000 emplois de la C Series à Mirabel sont garantis jusqu’en 2041 », a toutefois rappelé le président du Syndicat des machinistes, section locale 712, Yvon Paiement.

Une décision attendue

Cette annonce survient alors que le Département du commerce (DOC) des États-Unis devait rendre une décision « finale » dans le dossier de la plainte déposée par Boeing contre Bombardier et ses C Series. La décision semble finalement avoir été reportée à mercredi, selon ce qu’ont indiqué au Journal des sources à Ottawa.

Le DOC a déterminé en octobre – dans une décision préliminaire – que Bombardier avait vendu ces appareils à des prix « dérisoires » à Delta, imposant des droits compensatoires totalisant près de 300 % pour chacun des appareils C Series vendus aux États-Unis. Boeing avait porté plainte en affirmant avoir subi des torts irréparables en raison de cette vente.