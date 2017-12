Les cartes de Noël

Je sais pertinemment bien que l’envoi de cartes de Noël est une tradition qui se perd. Plusieurs préfèrent aujourd’hui le courrier électronique pour transmettre leurs meilleurs vœux à l’approche de Noël et de la nouvelle année. Mais avouez que c’est plus difficile de les placer bien en vue sur mon bureau.

Merci pour leurs vœux à Marcel Bérubé de Groupe Perspective ; Philippe Chantal, directeur général du Casino de Charlevoix ; la Fondation CERVO ; la YWCA de Québec ; Michel Guillot de Promotions MG ; Kym Lessard des Galeries de la Capitale ; Sandra Ferguson de la Fondation Sourdine ; La Fondation de la faune ; Denis Leclerc, formateur agréé et accrédité ; et Cathy Lanouette de Créations Animation Mascottes Inc.

Pour Centraide

Syntell, fournisseur de solutions en Intelligence d’Affaires, a récemment clôturé sa campagne pour Centraide qui a permis de récolter 16 000 $. Le résultat financier a été dépassé comparativement à 2016. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline Gendron, conseillère, partenariats et développement de Centraide ; Patrick Schwarz, président de Syntell; Georges Turpin, directeur, solution technique ; Marie-Claude Audet, adjointe exécutive ; Emmy Ruel, conseillère aux entreprises ; et Clément Guay, représentant délégué.

Un 3e JNB... à Sainte-Claire

La section agricole JNB, qui est déjà bien implantée dans les centres de rénovation L’Outilleur de Saint-Lambert et de Saint-Henri, a désormais une place de choix dans la succursale de Sainte-Claire (Bellechasse). L’inauguration de cette nouvelle boutique a eu lieu le 6 décembre dernier, en présence des dirigeants, des dignitaires et des invités. L’ouverture de cette 3e succursale JNB amène la création de trois emplois : deux postes à temps plein et un poste à temps partiel. JNB L’Outilleur Agricole poursuit l’œuvre du fondateur Joseph-Napoléon Brochu (en 1913) avec les moyens technologiques d’aujourd’hui : jnboutilleur.com. Sur la photo, de gauche à droite : Patrice Brochu, Éric Béland, Guylaine Brochu, Alain Picard et Myriam Lacasse.

Objectif atteint

Alain Guay (à gauche sur la photo), président de Caron & Guay, et Richard Laflamme (à droite), associé chez Stein Monast S.E.N.C.R.L. avocats, ont annoncé que la campagne majeure de financement de Cité Joie, dont ils avaient accepté la coprésidence d’honneur, avait atteint son objectif et amassé plus 1,5 M$ (1 550 100 $ exactement). Grâce à cette campagne, Cité Joie, centre de répit pour personnes handicapées qui fête ses 55 ans et qui a accueilli son 100 000e usager récemment, va poursuivre sa mission en conservant toujours son principe d’accessibilité unique. Le dévoilement s’est effectué en présence de membres du Club Rotary Québec-Est (qui a amassé 226 300 $ cette année par ses différentes activités caritatives), d’élus et de personnes ayant la cause de Cité Joie bien ancrée dans leurs valeurs.

Anniversaires

Paulina Gretzky (photo), mannequin, fille aînée de Wayne Gretzky et Janet Jones, 29 ans... Jake Gyllenhaal, acteur et producteur américain, 37 ans... Alberto Tomba, ex-champion skieur italien, 51 ans... Michel Morin, humoriste et scénariste québécois, 57 ans... Rufus, acteur et humoriste français, 75 ans.... Jay Sewall, bluesman québécois, 75 ans... Pierre Nadeau, ex-animateur/journaliste et ex-délégué du Québec à Boston, 81 ans.

Disparus

Le 19 décembre 2016. Anique Poitras (photo), 55 ans, auteure québécoise à qui l’on doit notamment la série Sara... 2015. Richard « Dickie » Moore, 84 ans, membre des Canadiens de Montréal durant 12 saisons, 6 coupes Stanley... 2015. « Madame Claude », Fernande Grudet, 92 ans, célèbre tenancière française d’un réseau de prostitution de luxe dans les années 1960-1970.