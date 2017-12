Les fans sous le choc après le suicide d'une star de la K-pop

Une star de la musique pop sud-coréenne, populaire en Asie et au-delà, dont le suicide a ému ses fans dans le monde entier, a expliqué dans un message d'adieu qu'il était «cassé de l'intérieur» et que la dépression avait eu raison de lui.

Kim Jong-Hyun, 27 ans, chanteur du très en vogue boys band SHINee, a été découvert dans une chambre d'hôtel de Séoul lundi et la police a dit qu'il s'agissait d'un suicide.

Une amie proche du chanteur, la musicienne Nain9, a publié un message d'adieu mardi sur son compte Instagram, expliquant que c'est ce qu'il lui avait demandé de faire dans l'éventualité de son décès.

Une star de la musique pop sud-coréenne, populaire en Asie et au-delà, dont le suicide a ému ses fans dans le monde entier, a expliqué dans un message d'adieu qu'il était «cassé de l'intérieur» et que la dépression avait eu raison de lui.

Kim Jong-Hyun, 27 ans, chanteur du très en vogue boys band SHINee, a été découvert dans une chambre d'hôtel de Séoul lundi et la police a dit qu'il s'agissait d'un suicide.

Une amie proche du chanteur, la musicienne Nain9, a publié un message d'adieu mardi sur son compte Instagram, expliquant que c'est ce qu'il lui avait demandé de faire dans l'éventualité de son décès.

«Je suis cassé de l'intérieur. La dépression qui me ronge doucement m'a finalement englouti tout entier», dit-il, ajoutant qu'il ne peut «plus la vaincre».

«J'étais si seul», poursuit-il. «Le fait d'en finir est difficile. Dites-moi s'il vous plaît que j'ai fait du bon boulot», implore-t-il, avant de conclure: «Tu as travaillé dur. Tu as vraiment souffert. Adieu».

Les cinq garçons de SHINee ont fait leurs débuts en 2008 pour devenir un moteur de la «vague coréenne» qui a vu la culture pop prendre d'assaut l'Asie mais aussi gagner des fans ailleurs dans le monde.

Connu pour ses titres énergiques et ses chorégraphies au millimètre, SHINee a sorti cinq albums qui ont cartonné en Corée du Sud et à l'étranger, certains arrivant en tête du US Billboard World Albums, le magazine de l'industrie musicale.

Kim était perçu comme une star modèle de la K-pop, avec sa voix parfaite et ses talents de danseur. Il n'a jamais fait parler de lui avec les frasques amoureuses, les abus de drogue ou d'alcool qui ont fait dérailler la carrière d'autres d'artistes.

Les vedettes de la K-pop sont soumises à des années d'entraînement épuisantes dans un environnement extrêmement compétitif. Leurs agents édictent leur moindre ligne de conduite, de leur régime alimentaire à l'utilisation de leur téléphone.

Elles sont priées de se tenir à carreau, à l'écart par exemple des «problèmes» que pourraient constituer des relations sentimentales et de présenter une image «propre» en permanence.

En 2009, une actrice sud-coréenne de premier plan avait publié une thèse dans laquelle elle expliquait que 40% des acteurs avaient envisagé le suicide au moins une fois en raison de l'absence de vie privée, du harcèlement en ligne ou de revenus fluctuants.

Des centaines de fans ont rendu hommage au jeune homme à l'hôpital de Séoul où a été prononcé son décès.

«Je suis venue ici lui dire un dernier adieu puisque nous les fans n'avons pas réussi à l'aider quand il en avait le plus besoin», expliquait Jung Min-Kyung, 19 ans. «Notre pays a des exigences très élevées concernant les célébrités».

Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien, avec des photos de fans sanglotant devant un mémorial de fortune érigé devant l'ambassade de Corée du Sud au Chili.

Quelques heures après le décès, c'était le sujet numéro un sur le réseau social chinois Weibo, avec plus de 140 millions de vues.

«Je n'arrive pas à croire que tu es parti», écrivait un internaute. «J'espère que tu seras en paix au paradis et une personne ordinaire dans ta prochaine vie, avec un sourire heureux sur le visage».

De nombreuses autres stars de l'écurie de SM Entertainment, qui domine la K-pop, ont annulé leur représentations.

SM Entertainment a annoncé que les funérailles auraient lieu jeudi. «Les autres membres de SHINee, ainsi que d'autres artistes de notre entreprise, sont sous le choc et dans un profond désespoir».

La police a déclaré que le suicide était «certain» et que la dépouille ne serait pas autopsiée à la demande de la famille.

Kim avait adressé à sa soeur plusieurs textos lui disant qu'il s'agissait de son «dernier adieu», ce qui l'avait conduite à alerter la police.

Si vous avez besoin d’aide:

Association québécoise de prévention du suicide: 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Suicide Action Montréal : 514-723-4000

Tel-jeunes : 1-800-263-2266