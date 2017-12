Les propos de Pascal Laberge déçoivent l'entraîneur des Tigres

Au lendemain des confidences accusatrices du nouveau membre en règle des Remparts de Québec Pascal Laberge, qui ciblait la dissension au sein du vestiaire pour expliquer la première moitié de saison décevante des Tigres de Victoriaville, l’entraineur en chef des Félins, Louis Robitaille, n’a pas rajouté d’huile sur le feu. Ni soufflé sur les braises de la rancœur!

Bien au contraire, Robitaille n’a pas fait la moindre fausse note avec son violon lors d’une entrevue accordée, mardi après midi, au confrère Pascal Lévesque, de la station KYK 95,7 (le diffuseur officiel des Tigres).

«J’ai été informé des commentaires de Pascal. C’est un peu décevant, car nous avons essayé de lui accorder le meilleur encadrement possible. Nous avions même apposé un «A» sur son chandail en début de saison. Ça n’a pas fonctionné. Dans un vestiaire, la chimie, ça se crée entre les 23 joueurs quand les plus vieux (vétérans) s’occupent des plus jeunes. En tant qu’équipe. on s’en va quand même dans la bonne direction», a déclaré Louis Robitaille qui vit sa 8e saison derrière un banc de la LHJMQ et sa deuxième à titre d’entraineur en chef des Tigres.

Malgré quelques appels logés sur son portable et une invitation transmise par courriel, Louis Robitaille n’a pas voulu approfondir sa réflexion en communion avec l’auteur de ces lignes.

«Notre entraineur ne fera plus d’autres commentaires sur la transaction. D’ailleurs, il n’a rien à voir dans ce dossier, on tourne la page», a exhorté le frappeur de relève et directeur général des Tigres, Kevin Cloutier.

«J’ai pris la décision d’échanger Pascal Laberge car j’ai un plan en tête. À la suite de l’acquisition de Vitalii Abramov et le retour à la compétition de Félix Lauzon (rétabli d’une opération à l’épaule), on pouvait se permettre de sortir un élément important de notre alignement. L’histoire s’arrête là. Enfin, j’ai hâte au 10 janvier pour avoir mon équipe complète.»

Un abcès à crever?

Deux coqs s’entendent rarement dans le même poulailler. Le sujet semble tabou dans les Bois-Francs où des observateurs, certains aux intentions pures et d’autres non-filtrées, affirment que les relations entre Laberge et son coéquipier Maxime Comtois (membre en règle d’ÉCJ et espoir des Ducks d’Anaheim) n’ont pas toujours été au beau fixe.

Cette tension aurait mené à la formation de clans à l’intérieur du vestiaire. Cloutier rejette ces affirmations comme un balai d’essuie-glace repousse la neige folle.

«Les clubs de la LHJMQ alignent plus d’une vingtaine de joueurs et c’est normal que tous ne soient pas les meilleurs amis du monde!

«En début de saison, je te rappelle que Comtois et Laberge ont évolué au sein du même trio et ils semblaient très bien s’entendre...»

En deux lignes

Au 2e jour de la période de transactions, la LHJMQ a finalement confirmé un échange conclu avant les premières neiges, celui de Joe Veleno. L’attaquant exceptionnel de 17 ans passe de l’organisation des Sea Dogs de Saint John à celle des Voltigeurs de Drummondville. La facture : trois choix de 1ere ronde (2018 de Gatineau, 2019 de Blainville, 2020 de Drummondville) et des sélections de 2e ronde en 2018 (de Québec) et 2020 (des Voltigeurs).

Le Drakkar de Baie-Comeau a également obtenu les services de l’attaquant de 18 ans Derek Dicaire des Wildcats de Moncton (il évolue chez les Braves de Valleyfield junior AAA) contre un choix de 8e ronde et qui sait, de quelques lumières rouges et blanches du tableau indicateur descendu du plafond du Centre Henry-Leonard lundi.