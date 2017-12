Philippe Couillard ne croit pas aux ovnis, mais...

Bien qu’il ne croie pas aux ovnis, le premier ministre Philippe Couillard estime que la « vie extraterrestre » est « peut-être » possible.

C’est du moins ce qu’il a déclaré dans une entrevue au micro de Richard Courchesne à KYK Radio X 97,7 FM, lundi.

« Est-ce qu’il y a ici au Québec ou au Canada un programme de recherche d’ovnis ? Parce qu’on a appris qu’aux États-Unis, il y en a un », a demandé la coanimatrice Alexandra Tremblay.

« Pas à ma connaissance. On rencontre des gens parfois qu’on a l’impression que c’est des ovnis, mais est-ce qu’on en cherche dans le ciel ? Ça, c’est une autre affaire. Souvent, ils ont deux pattes les ovnis » a répondu M. Couillard, avant d’ajouter à la blague qu’« il y en a dans tous les milieux. Peut-être même dans les médias ! »

Au cours de cet entretien, le premier ministre a eu l’occasion de répondre à plusieurs questions « un peu champ gauche », ce qui a donné lieu à un moment de radio hors de l’ordinaire qui a permis d’apprendre à connaître l’homme derrière le politicien.

La plupart des questions abordées avaient d’ailleurs été choisies par les auditeurs de l’antenne.

En voici quelques-unes :

Sur le plan personnel (pas de politique), qu’est-ce que vous avez demandé au père Noël cette année ?

Du temps. Un peu de tranquillité. Je pense que je vais l’avoir. J’ai travaillé fort et je m’en vais chez nous à Saint-Félicien passer quelque temps ensuite un petit peu au soleil, mais le mot clé c’est du temps.

Est-ce que vous avez le temps de magasiner vos cadeaux de Noël ?

Vous allez me voir magasiner chez nous parce que j’achète local, en passant. Vous savez, cette année on a décidé, Suzanne et moi, qu’on se faisait un beau cadeau. On va aller en Floride ensemble au soleil et ça coûte un peu cher donc ça va être ça notre cadeau de Noël.

Pendant le temps des Fêtes, quelle [bière de] microbrasserie allez-vous consommer ?

Moi, j’encourage, j’achète local ! Je répète. Avec La Chouape, j’en ai toujours chez nous ! Et, récemment, j’ai visité Chez Beemer à Roberval. Vraiment le fun ! Ils vont s’ouvrir bientôt une distillerie en plus. [...] J’encourage tout le monde à faire ça pour les Fêtes, acheter local. Le lait, à l’épicerie on a toujours le choix. Encourageons le plus possible le monde de chez nous [...] Il y a juste Nutrinor dans mon frigidaire.

Il y a des gens qui veulent que vous preniez position concernant le débat entre la tourtière et le pâté à la viande.

Non, non, regarde, un instant ! Il y a juste une tourtière. Pis là, je vais me mettre dans le trouble, OK...

C’est celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Normalement, j’aurais juste dit le Lac-Saint-Jean, mais j’ai le droit de le dire même si je suis au Saguenay ? Parce que Suzanne la fait d’une façon extraordinaire. C’est la recette de sa mère, de sa grand-mère probablement de la mère de sa grand-mère. Pis c’est la recette du Lac.

Ce qu’on appelle, moi quand j’étais petit, j’ai grandi à Montréal, ce qu’on appelait de la tourtière, ben ici on appelle ça du pâté à la viande, bien mince avec de la viande hachée dedans. C’est bon là, mais ça n’a rien à voir avec la tourtière du Lac.

Est-ce que vous mettez du ketchup sur votre tourtière ou vous la mangez nature ?

Là, j’ai un autre enjeu. Suzane n’aime vraiment, vraiment pas le ketchup. Vraiment, vraiment pas. Là, on parle du ketchup Heinz, ces affaires-là. Par contre, elle me fait, même si elle n’aime pas vraiment ça, du ketchup au fruit. Donc j’en prends avec du ketchup aux fruits maison. Pis j’aime bien ça comme ça.

Votre restaurant préféré du Saguenay–Lac-Saint-Jean et pourquoi ?

Ben écoute, ça dépend de ce que tu veux manger. Moi, j’aime beaucoup le nouveau restaurant du chef Carl Murray qui a ouvert ça, comment ça s’appelle... Bistro JM. Je suis allé déjà 2-3 fois et je trouve ça vraiment vraiment bien. [...] Carl fait vraiment un bon travail dans le nord du Lac. Il a eu la cuisine à Val-Jalbert et puis également ce restaurant qu’il a parti à Roberval. On sent qu’il est dévoué pour les produits régionaux. Ça, j’aime beaucoup.

Quand vous étiez jeune, vous voyiez-vous premier ministre ?

Non. Moi, quand j’étais à l’école secondaire, je voulais devenir archéologue. J’étais très intéressé à l’histoire et je trouvais ça extraordinaire qu’on devine comment le monde vivait avant juste en regardant les ruines et les vestiges. Par la suite, je me suis beaucoup intéressé aux sciences naturelles et à la biologie. Mon père était prof de biologie aussi. Ç’a comme aidé un peu ! Pis, en biologie, sciences de la santé, médecine, ça se fait un peu naturellement.

Êtes-vous plus hockey ou patinage de vitesse ?

J’ai joué au hockey bien bien bien longtemps. J’ai de la misère maintenant à connaître les joueurs du Canadien parce que je suis ça moins. Mais j’ai joué au hockey très très activement jusqu’à 21-22 ans. [...] J’étais un défenseur classique. La rondelle sur la bande. Pas dans le milieu. Dans le coin comme il faut. Tasse le monde de devant le but. Tsé, vraiment pas d’extravagance, mais c’était assez efficace.

C’est quoi votre série préférée ? Avez-vous une série sur Netflix ?

Ce n’est pas sur Netflix, mais c’est Trône de fer. Games of Thrones. Là, je suis bien embêté. Je vais l’écouter avec Suzanne parce qu’elle aime beaucoup ça aussi, alors j’attends que la version française sorte sur CD. Parce qu’on n’est pas abonné aux affaires. [...] Quand ça va sortir en DVD, là on a bien du fun parce qu’on s’achète la 7e saison et on regarde la saison. Je pense que bien du monde fait ça là, tout d’un coup. J’aime beaucoup ça cette série-là.

En tant que premier ministre, croyez-vous plus au retour des Expos ou celui des Nordiques ?

Mon cœur souhaiterait que les Nordiques reviennent. Regardez ce qui arrive dans la Ligue nationale. Chaque fois, on est déçus. J’commence à....

Par contre, en pratique, il y a quand même d’assez bonnes chances que le baseball revienne à Montréal, parce que Montréal est une ville de baseball depuis des décennies. On a fait la preuve qu’on est capables d’avoir une équipe de la ligue de majeure. Il y a des intérêts privés.

Ce n’est pas au gouvernement et aux payeurs de taxes de financer ça, mais il y a des intérêts privés qui sont très intéressés, alors je pense que ça se peut que ça se produise.

Mais je rassure tout le monde à l’écoute : on ne mettra pas des fonds publics là-dedans. Ma position là-dedans c’est simple. D’abord, ça prend le privé pour mettre des sous sur la table, pis ensuite, si c’est payant, je veux que les contribuables aient une part des bénéfices. Je ne veux pas juste qu’on soit là pour financer, mais on n’est pas rendus là.

Pis pour le hockey, je regarde les dernières nouvelles. Chaque fois qu’il y a une équipe qui est à la veille de déménager ou qui pourrait déménager, ou qu’on parle d’une expansion, on dirait tout le temps qu’on passe à côté de la table à chaque fois. On a tellement un bel amphithéâtre à Québec.

Avez-vous des conseils à donner à ceux qui ont un rhume en ce moment ?

Bouillon de poulet. That’s it.