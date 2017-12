Revoilà Fleury, Murray et Talbot

C’était la semaine des retours au jeu pour quelques gardiens, dont les anciens coéquipiers, Marc-André Fleury et Matt Murray, qui se sont affrontés jeudi à Las Vegas, dans un solide duel de 2 à 1 où ils ont eu respectivement les première et deuxième étoiles.

Le retour de Fleury était le plus attendu, lui qui a été victime d’une commotion cérébrale le 13 octobre, dans son quatrième match de la saison et aussi le quatrième de l’histoire de la franchise des Golden Knights. Avant de se mesurer à ses anciens coéquipiers, Fleury a eu un match pour se faire la main, mardi, dans un revers de 3 à 2 en tirs de barrage contre les Hurricanes.

Fleury a brillé contre les Hurricanes dans la défaite.

Il a été pratiquement parfait deux jours plus tard contre les Penguins dans une victoire de 2 à 1 (25 arrêts).

Belle amitié

Murray, qui a chassé Fleury de Pittsburgh, n’a jamais caché son admiration pour le Québécois, qui l’a appuyé dès son arrivée chez les Penguins. C’était d’ailleurs beau de voir les deux gardiens s’échanger des mots d’encouragement lors de la période d’échauffement.

Après avoir raté huit matchs, Murray a perdu contre les Golden Knights, mais comme son pote Fleury, il a renoué avec la victoire à sa deuxième tentative, deux jours plus tard en Arizona. Les Penguins ont gagné cinq matchs et en ont perdu trois en l’absence de Murray.

Retour de Talbot

Quant aux Oilers d’Edmonton, ils étaient heureux de revoir leur gardien titulaire, Cam Talbot, devant le filet, samedi au Minnesota, où il les a menés à une victoire de 3 à 2 sur le Wild. Pendant l’absence de Talbot, les Oilers ont montré une fiche de 3-4-0. Maintenant, c’est au tour du Wild de se passer de son gardien numéro un, Devan Dubnyk. Son auxiliaire, Alex Stalock, a fait toutefois du bon travail.

Vasilevskiy et Crawford

Les deux meneurs de notre classement informatisé, Andrei Vasilveskiy (1) et Corey Crawford (2), ont été intraitables. Crawford a une fiche de 5-0-0 depuis son retour au jeu, le 8 décembre, et il n’a accordé que sept buts dans ces cinq sorties. Vasilevskiy est également dans une séquence de cinq victoires. Il n’a accordé qu’un but à ses deux derniers matchs.

Sous le radar

À San Jose, le deuxième gardien des Sharks de San Jose, Aaron Dell, continue à surpasser l’homme de confiance, Martin Jones.

Le gagnant du trophée

Vézina, Sergei Bobrovsky, est plus vulnérable ces jours-ci. Le duo de gardiens suédois des Canucks de Vancouver composé de Jacob Markstrom et Anders Nilsson est plutôt généreux ces temps-ci. Le Canadien saura-t-il en profiter ce soir ?

Après avoir perdu huit matchs d’affilée, Brian Elliott (Flyers) vient d’aligner six victoires et pour la deuxième semaine d’affilée, il fait partie des trois étoiles de la semaine.

Carey Price occupe le 32e rang de notre classement, tout juste derrière Cam Talbot (31e). Craig Anderson est aussi dans une position inhabituelle au 35e rang.

Citation de la semaine

Marc-André Fleury a vécu des sensations différentes lors de la visite des Penguins à Las Vegas.

« Contrairement à la période d’échauffement, j’étais calme pendant la rencontre et je ne peux dire pourquoi », a-t-il dit. Visiblement, ce rendez-vous l’a travaillé puisqu’il s’est dit heureux de passer à autre chose après la victoire des siens.

Classement complet

Classement | Prénom Nom | Équipe | Points

Andrei Vasilevskiy TBL 10413 Corey Crawford CHI 10403 Pekka Rinne NSH 10357 Frederik Andersen TOR 10318 Jonathan Quick LAK 10279 John Gibson ANA 10278 Sergei Bobrovsky CBJ 10278 Aaron Dell SJS 10268 Mike Smith CGY 10251 Roberto Luongo FLA 10251 Cory Schneider NJD 10246 Henrik Lundqvist NYR 10236 Connor Hellebuyck WPG 10230 Braden Holtby WSH 10221 Devan Dubnyk MIN 10167 Brian Elliott PHI 10164 Jake Allen STL 10142 Robin Lehner BUF 10121 Martin Jones SJS 10118 Antti Raanta ARI 10115 Ben Bishop DAL 10096 immy Howard DET 10093 Malcolm Subban VEG 10087 Anders Nilsson VAN 10071 Alex Stalock MIN 10069 Tuukka Rask BOS 10061 Jacob Markstrom VAN 10053 Semyon Varlamov COL 10043 Matthew Murray PIT 10042 Anton Khudobin BOS 10042 Cam Talbot EDM 10027 Carey Price MTL 10025 Scott Wedgewood ARI 10002 Jaroslav Halak NYI 9994 Craig Anderson OTT 9993 Scott Darling CAR 9984 James Reimer FLA 9941 Kari Lehtonen DAL 9908 Thomas Greiss NYI 9817 Jonathan Bernier COL 9809 Laurent Brossoit EDM 9706 Chad Johnson BUF 9650 Maxime Lagace VEG 9583 Carter Hutton STL 10375 Ryan Miller ANA 10314 Darcy Kuemper LAK 10225 Marc-Andre Fleury VEG 10191 Charlie Lindgren MTL 10106 Curtis McElhinney TOR 10059 Tristan Jarry PIT 10055 Ondrej Pavelec NYR 10019 Michal Neuvirth PHI 10003 Juuse Saros NSH 9979 Steve Mason WPG 9947 Cam Ward CAR 9944 Anton Forsberg CHI 9931 Mike Condon OTT 9871 Joonas Korpisalo CBJ 9848 Philipp Grubauer WSH 9834 Keith Kinkaid NJD 9795 Petr Mrazek DET 9744 Peter Budaj TBL 9579 Antti Niemi TOT 9399 Louis Domingue ARI 9345 Oscar Dansk VEG 10306 Reto Berra ANA 10137 David Rittich CGY 9942 Adin Hill ARI 9584 Al Montoya MTL 9373 Eric Comrie WPG 9361 Casey DeSmith PIT 8940 Eddie Lack CGY 8834 Dylan Ferguson VEG 0 Jean-Francois Berube CHI 0 Jon Gillies CGY 0 Marek Langhamer ARI 0

► GROUPE 2 (moins de 300 - 599 minutes jouées)

► GROUPE 3 (moins de 300 minutes)