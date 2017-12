Rex Tillerson à Ottawa sur fond de crise nord-coréenne

OTTAWA | Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a atterri à Ottawa, mardi midi, pour un rendez-vous diplomatique sur fond de crise nord-coréenne.

Dans le cadre de sa première visite officielle au Canada, le chef de la diplomatie américaine participera en après-midi à une rencontre bilatérale avec la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Le département d’État américain a confirmé lundi que la menace nucléaire posée par la Corée du Nord serait «un des sujets de discussions majeurs» entre les deux homologues.

Sommet à venir

Les États-Unis et le Canada doivent tenir en janvier, à Vancouver, en Colombie-Britannique, un sommet afin de discuter des essais balistiques du régime communiste. Les responsables des affaires étrangères de plusieurs pays, dont la Corée du Sud et le Japon, devraient y prendre part pour déterminer «comment il est possible de répondre à cette menace à la paix mondiale», a affirmé un représentant américain lundi.

Le régime de Kim Jong-Un a testé à la fin novembre un nouveau missile balistique intercontinental qui, selon Pyongyang, met «la totalité du continent américain» à sa portée.

Après le tir, la ministre Freeland avait indiqué avoir entrepris des démarches dans le but d'accueillir ses homologues d'une douzaine de pays, incluant si possible la Chine, pour discuter du dossier.

Rencontre avec Justin Trudeau

La renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain et la situation militaire tendue dans l’est de l’Ukraine figureront également au menu des discussions entre Mme Freeland et son homologue américain mardi, tout comme la sécurité à la frontière.

Au terme de cette rencontre, Rex Tillerson s’entretiendra au Parlement avec le comité ministériel chargé des relations canado-américaines. Chrystia Freeland et lui tiendront ensuite une conférence de presse conjointe au Parlement.

Ce n’est qu’en fin de journée, vers 18 h, que l’envoyé spécial du président Donald Trump prendra part à un tête-à-tête avec le premier ministre Justin Trudeau, avant de repartir pour Washington.