Riches trouvailles archéologiques à Blanc-Sablon

BAIE-COMEAU | Une expédition archéologique a découvert de nombreux artéfacts à Blanc-Sablon cet été, dont un jeton de Nuremberg, pièce unique dans le golfe du Saint-Laurent et le plus vieux découvert jusqu’à présent.

Cette pièce datant du milieu du 16e siècle devait servir de monnaie d’échange entre les premiers Européens et les autochtones.

Pendant trois semaines cet été, des archéologues professionnels et amateurs ont récolté pas moins de 30 500 artéfacts. Les archéologues savaient qu’il ferait de belles découvertes à Blanc-Sablon.

L’endroit est un lieu historique national du Canada et le ministère de la Culture et des Communications du Québec l’a classé comme site patrimonial pour sa valeur archéologique.

La Côte-Nord est une région très riche en patrimoine archéologique. Elle compte plus de 1200 sites archéologiques, dont plus de 800 datent de la période préhistorique. On y a découvert des traces d'occupation remontant à 6500 ans av. J.-C. dans les secteurs de Vieux-Fort, Blanc-Sablon et en Haute-Côte-Nord.