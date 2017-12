Sur l’affaire Salvail et le Québec d’aujourd’hui

Je souhaite revenir sur cette triste histoire Salvail. Des histoires comme la sienne sont fréquentes dans le milieu gai. Mais pour être franc, la nature de l’homme étant ce qu’elle est, ça se passe pareil dans tous les milieux, qu’ils soient hétéros ou gais.

L’affaire n’est pas pire parce qu’il s’agit d’Éric Salvail. Ce bonhomme-là a quand même construit un mini empire à partir de rien. Il faut lui donner ça. Ce n’est pas un mécréant ou un lâche. Encore moins un tueur sadique. Même si, en admettant que tout soit vrai à 100 %, il est allé trop loin, il ne s’est pas non plus attaqué à des enfants vulnérables ?

Je n’endosse pas les valeurs d’une société qui n’est régie que par le sexe, mais on a tort de crucifier cet homme comme s’il avait assassiné un tas de personnes. Certains tueurs sadiques ont eu plus de sympathie de la part des Québécois que ce garçon pour ses petites fautes. La justice et le peuple frappent dessus comme s’il avait commis un crime. On dit d’un vrai criminel « ... qu’il est malade et qu’il faut le comprendre ». Mais dans le cas de Salvail, on veut l’achever.

Est-ce qu’on nous a dit toute la vérité ? Et la vérité parfois va dans les deux sens. Il n’y a pas qu’une victime et un coupable. Les deux ont concouru à poser les gestes. Il y a deux côtés à une médaille. Si Éric Salvail a besoin d’aide pour réguler sa vie sexuelle, je lui souhaite d’en trouver. Mais tant qu’à moi, il y en a une méchante gang qui en aurait besoin. Ne pensez-vous pas qu’au Québec, on a perdu le sens des proportions ? Ne pensez pas que j’endosse ses comportements disgracieux, mais y’a quand même une limite à frapper sur quelqu’un comme on le fait sur lui. Sachez que je vous dis tout ça et que je pense comme ça, même si je ne suis pas gai.

Jean P.