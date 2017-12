Un possible attentat terroriste prévu dans les marchés de Noël déjoué

Les policiers de Grande-Bretagne croient avoir déjoué un attentat terroriste prévu dans le temps de Fêtes au Royaume-Uni, à la suite de l'arrestation de quatre suspects à Sheffield et à Chesterfield, rapporte Sky News.

Mardi matin, un détachement de la police a été appelé dans une propriété de Chesterfield où des suspects auraient déjà assemblé un engin explosif.

La police antiterroriste a ciblé cinq propriétés au total, quatre à Sheffield et une à Chesterfield.

Les raids suivent les récentes menaces de l'État islamique diffusées en ligne pour attaquer les marchés de Noël au Royaume-Uni.

Dans les vidéos de l’État islamiques disponibles en ligne, on pouvait voir des images effrayantes d'un couteau ensanglanté et d'un père Noël pieds et poings liés.

Les trois hommes arrêtés à Sheffield ont 22, 36 et 41 ans. Un homme de 31 ans a été détenu à Chesterfield où l'équipe spécialisée en explosifs a également été appelée par mesure de précaution.

«Nous ne saurons pas exactement ce que nous avons jusqu'à ce que nous ayons terminé les recherches sur les propriétés et les appareils électroniques des suspects», a indiqué une source à Sky News.

Les voisins de la propriété Chesterfield et les commerçants locaux ont été évacués.