Une femme retrouvée évanouie dans un incendie dans Limoilou

Une femme dans la cinquantaine a dû être transportée d’urgence à l’hôpital après qu’un incendie se fut déclaré dans un immeuble à logement du secteur Limoilou peu après 17 h, mardi.

Les pompiers ont reçu un appel à 17 h 6 pour un incendie au 1837 de l'avenue Bergemont. « L’appel serait rentré de l’appartement no 1 », explique Cyndi Paré, porte-parole des services d’urgence, ajoutant que beaucoup de fumée se dégageait à l’arrivée des sapeurs.

Une femme d’une cinquantaine d’années a d’ailleurs été retrouvée évanouie sur les lieux et a dû être évacuée par les pompiers. « Elle a été immédiatement prise en charge par les ambulanciers et transportée à l’hôpital », souligne Mme Paré. Il était toutefois trop tôt pour dire si l’on craint pour la vie de la victime.

Plus de détails à venir...