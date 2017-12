Une troisième tentative pour Honda et l’Insight

Au prochain Salon de l’automobile de Detroit qui se tiendra en janvier prochain, Honda dévoilera son prototype de l’Insight. Si ce nom vous est familier, c’est tout à fait normal puisqu’il s’agira de la troisième génération du modèle.

Ayant vu le jour au tournant du millénaire, la toute première Insight a été une des premières voitures hybrides à être commercialisées pour le grand public avec la Toyota Prius. Il s’agissait d’abord et avant tout d’un ballon d’essai puisqu’elles étaient plus que rares sur nos routes.

Honda Insight Prototype 2019 Honda

Quant à la deuxième génération, elle a carrément été impopulaire. Ses chiffres de vente représentaient une toute petite fraction de ceux de la Toyota Prius.

Chez Honda, on est donc rendu à la troisième prise.

Honda Insight Prototype 2019 Honda

Dès le premier coup d’œil, on lui trouve des airs de Civic et surtout d’Accord. Sa silhouette est bien plus conventionnelle et moins excentrique que celle de la Clarity qui vient tout juste d’arriver.

Pour le moment, on ne connaît pas encore l’autonomie de la batterie, mais l’Insight demeurera une hybride.

Bien qu’on soit encore au stade du prototype, Honda prévoit qu’elle soit mise en vente dès l’été prochain.

