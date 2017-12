[VIDÉO] Les Morissette donnent un spectacle adapté en langue des signes

Grâce à deux entrepreneurs de la région de Montréal, les sourds ont la chance d'assister à des spectacles d'humour d'envergure, mais surtout de les comprendre.

Spectacle Interface, fondée par Joëlle Fortin et Martin Asselin, a comme mission d'adapter diverses oeuvres culturelles en langue des signes québécoise. Les deux permettent ainsi aux personnes avec un problème d'audition d'apprécier, entre autres, des blagues d'humoristes.

Après des collaborations avec Philippe Laprise et Michel Barrette, pour ne nommer que ceux-là, un autre défi de taille attendait récemment le duo à L'Assomption: une performance aux côtés de Véronique Cloutier et Louis Morrissette.

Devant leur foule la plus imposante depuis la création de leur entreprise, Joëlle et Martin ont réussi à bâtir une dynamique unique avec Louis et Véro, mais surtout, ont fait rire le public.