GINGRAS, Ida



C'est à la fois avec beaucoup de tristesse et de sérénité que nous vous annonçons le décès d'Ida Gingras qui nous a quittés le 18 décembre dernier à l'âge de 96 ans. Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Jean-Pierre (Yvette Gingras), Hélène (Yves Godbout), Claude, Laurenne (Warren Caragata) et Danièle (Denis Provost); ses petits-enfants: Isabelle Godbout (Alejandro Bautista), Chantal Godbout, Geneviève Godbout (Luc Caron); Pierre-Antoine Garneau et Marianne Bohémier; ses arrière-petits-enfants: Alexis et Marianne Bautista; sa belle-sœur Julienne Lambert et son beau-frère Lucien Croteau de même que de nombreux neveux et nièces et leurs familles. D'une ouverture d'esprit peu commune, vive, intelligente, fonceuse, elle a élevé ses enfants en leur inculquant des valeurs d'intégrité, de générosité, de respect, de partage et d'amour tout en les incitant à continuellement se réaliser et se dépasser. Ils lui en seront toujours reconnaissants. Les enfants tiennent à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour l'attention personnalisée et les soins professionnels prodigués à leur mère depuis son arrivée dans l'établissement. Au lieu de rendre hommage à Ida par des fleurs, vous pouvez faire un don par la poste à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, 975, rue de la Concorde, Lévis (Québec) G6W 8A7 ou en ligne au http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiere-appalaches/fondations/la-fondation-de-sante-et-services-sociaux-levis-lotbiniereParents et amis sont invités à se retrouverà 13 h pour présenter leurs condoléances avantVos témoignages et messages de condoléances peuvent également être transmis par courriel à : info@salonsdupuis.com La mise en terre se fera au printemps 2018 au cimetière paroissial dans le lot familial où elle retrouvera son mari tant aimé Henri Garneau. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire