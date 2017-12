TESSIER, Hélène



À l'hôpital St-François d'Assise, le 13 décembre 2017, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Hélène Tessier, fille de madame Rita Rompré et de feu monsieur Gérard Tessier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 22 décembre 2017, de 11h30 à 13h30L'inhumation se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil outre sa mère, son frère Pierre, sa sœur Isabelle, ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles Rompré et Tessier ainsi que ses amis(es).