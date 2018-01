31 femmes québécoises inspirantes à surveiller en 2018

Notre top 2016 a été dur à accoter, mais nous avons réussi!

Pratiquement tous les bilans de l'année ont souligné les accomplissements des femmes en 2017. Ceci n'est certainement pas pour nous déplaire! Nous avons fouillé pour inclure des femmes que l'on a moins vues dans les tops mais qui méritent reconnaissance.

Voici notre top des femmes qui se sont démarquées en 2017 et qui sont à surveiller en 2018.

Valérie Plante

Dario Ayala / Agence QMI

On n’a plus besoin de présenter Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal. Personnalité de l’année, selon nos collègues de QMI, elle a défait Denis Coderre qui semblait indétrônable. Sa maîtrise des dossiers, son amour de Montréal et sa personnalité enjouée en ont conquis plusieurs.

Toutes les briseuses de silence du #MeToo, #MoiAussi

AFP

Revenir sur des événements qui ont brisé l’âme, c’est loin d’être facile, quelle que soit la forme que cette dénonciation prend. Pour toutes ces prises de parole nécessaires et difficiles, le Sac de chicks salue toutes les briseuses de silence.

Julie Payette

AFP

D'astronaute superstar à 29e gouverneure générale du Canada, le parcours de Julie Payette impressionne. Première représentante de la Reine à provenir du milieu scientifique, Mme Payette a bien l’intention de faire rayonner ce poste symbolique.

Sarah-Maude Beauchesne

Capture d'écran - Facebook

Sarah-Maude Beauchesne attire les regard depuis plusieurs années déjà, notamment avec son blogue littéraire Les Fourchettes. En plus de ce blogue, elle écrit des romans (son dernier, Maxime, a été publié en août dernier), participe à la scénarisation du populaire téléroman Le Chalet, en plus de co-écrire L’Académie.

Émilie Mercier et Frédérique Marseille

Capture d'écran - 1001fessesproject.com/

Émilie Mercier et Frédérique Marseille sont deux meilleures amies qui mènent le projet 1001Fesses. Le but de 1001Fesses est de montrer - eh oui! - 1001 paires de fesses. Des petites, des grosses, des molles, des dures, des carrées, des rondes, des hautes, des basses, des étroites, des larges, des mauves, des roses, des brunes, des noires, etc! À dérouler la page, on y voit un véritable poème dédié à la diversité corporelle.

Klô Pelgag

Simon Clark/Agence QMI

L’audacieuse artiste a gagné le prix «auteur ou compositeur» de l’année, une première pour une femme en 24 ans. Elle a également gagné les Félix pour Réalisation d’album de l’année, Album de l’année - alternatif et aussi pour Album de l’année - Choix de la critique. Un triomphe!

Andréanne Sasseville (en mention posthume)

COURTOISIE SIRIUSXM CANADA

Décédée en début d’année, la présence d’Andréanne Sasseville a continué de rayonner tout au long de l’année, notammment avec la bourse Andréanne-Sasseville, remise à Émile Bilodeau, Révélation de l’année 2017 à l’ADISQ.

Dalila Awada et la Fondation Paroles de femmes

Capture d'écran - Facebook

Activite antiraciste et féministe, Dalila Awada étudie en sociologie à l’UQAM, en plus de faire partie du conseil d’administration de la Fondation Paroles de femmes. Cette fondation vise à faire entendre les voix des femmes racisées et autochtones, soit des voix qui sont très souvent réduites au silence. Son travail est plus nécessaire que jamais.

Brigitte Harrisson

PHOTO TOUT LE MONDE EN PARLE

Expliquer ce qu’est l’autisme n’est pas une mince tâche. C’est pourtant la mission que s’est octroyée Brigitte Harrisson, qui a co-écrit un livre sur ce trouble neuro-développemental, L’autisme expliqué au non-autistes (9e meilleur vendeur en 2017).

Danielle Goyette

Dominic Chan / Agence QMI

Enfin une Québécoise au Temple de la renommée du hockey! Danielle Goyette a participé à sept (SEPT!) conquête de la médaille d’or pour l’équipe canadienne de hockey féminin au Championnat du monde. C’est dire à quel point cette intronisation est méritée.

Andrée-Anne Barbeau

Photo tirée de Twitter

Andrée-Anne Barbeau est une journaliste sportive qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Elle a été consacrée cette année, animant même l’émission cultissime Bonsoir les sportifs au 98,5 FM, diffusée sur tout le réseau Cogéco. On a hâte de l’entendre à nouveau!

Mariana Mazza

Joël Lemay / Agence QMI

Deuxième présence en deux ans de top du Sac de chicks pour l’humoriste! Il faut dire que la jeune femme a remporté l’Olivier de l’humoriste de l’année, une première pour une femme depuis 2002 (!). Elle a également vendu 150 000 billets pour son spectacle Femme ta gueule.

Julie Lemieux

PHOTO COURTOISIE

La nouvelle mairesse de Très-Saint-Rédempteur est la première personne ouvertement trans à être élue à un poste de mairie au Canada. Plusieurs concitoyens et concitoyennes semblent se ficher totalement de cette identité, preuve que les préjugés s’étiolent peu à peu.

Hanorah

Participante à La Voix, Hanorah a impressionné le Québec avec sa voix rauque, chaleureuse et particulièrement mature. Même si son parcours s’est arrêté en cours de chemin, la résilience et la talent de la chanteuse aura su en inspirer plusieurs.

Isabelle Hudon

Matthew Usherwood/AGENCE QMI

Pour la première fois, une femme occupera le poste d’ambassadrice du Canada à Paris; cet honneur incombe à Isabelle Hudon, déjà très connue dans le milieu des affaires.

Véronique Proulx

PHOTO COURTOISIE

Le nom de Véronique Proulx n’et peut-être pas connu de tous, mais le rôle que tient cette femme comme PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec est très important. Elle a été la première femme nommée à ce poste, en septembre dernier.

Elisabeth Masicolli

Elie Massicolli a été l’instigatrice du projet Nos Plumes comme des Armes // Our Words as Weapons, «un recueil de poésie engagée au féminin, bilingue et inclusif». Ce projet est important car il donne la parole à des femmes de pleins d’horizons et qui sont le plus souvent réduites au silence. Tous les profits recueillis sont remis à des organismes qui viennent en aide aux femmes.

Petronela Ancuta et son équipe

PHOTO COURTOISIE, PRODUCTION MULTIMEDIA CHUM

Petronela Ancuta est la chef d’une équipe planchant sur les réservoirs viraux du VIH dans l’intestin. L’équipe cherche à contrôler des molécules qui donnent du carburant au VIH. À long terme, le but est de réduire la quantité de virus, afin de favoriser la guérison du VIH.

Julie Artacho

Capture d'écran - Facebook

Julie Artacho est une photographe-portraitiste qui milite pour la diversité corporelle. Ambassadrice de la campagne «Le poids? Sans commentaire!», elle dénonce régulièrement la grossophobie ambiante par des prises de parole publiques. Alliant ses valeurs à son travail, ses portraits sont bienveillants, sensibles et authentiques.

Jackie Blenkarn Faire partie d’un groupe de filles, c’est souvent faire face à des commentaires sexistes et devoir constamment «prouver» que l’on mérite sa place sur scène. Jackie Blenkarn, chanteuse du groupe punk Pale Lips, croit que les femmes méritent leur place dans le domaine de la musique et devraient se tenir serrées.

France Carrier

PHOTO CAROLINE LEPAGE

France Carrier est une athlète exceptionnelle. Elle est la première femme au Canada à obtenir le 5e dan en karaté kyokushin, une discipline très discriminatoire. Cette réussite est l’aboutissement de 40 ans d’entraînement.

Debbie Lynch-White

Dario Ayala / Agence QMI

Même si le film La Bolduc - dans lequel l’actrice tient le rôle-titre - ne sortira qu’au printemps 2018, Debbie Lynch-White s’est démarquée cette année en chantant l’oeuvre de notre première auteure-compositrice-interprète.

Les femmes du Projet Stérone

Capture d'écran - Facebook

Lancé cette année, le Projet Stérone est composée de 4 filles qui font un show de femmes par des femmes. Elles ont cassé la baraque avec leur premier sketch, la crème «L-100k Lisse». Leur humour ouvertement féministe a bien fait jaser cette année!

Kimberlee Clarke et Gabrielle Thérien

Kimberlee Clarke et Gabrielle Thérien sont les fondatrices de Cindarella Garbage, une compagnie de bijoux qui recycle des déchets compressés et fondus à de très hautes températures, les transformant par le fait même en vitre. En effet, à partir de ce matériau inusité, Cindarella Garbage décline pendentifs, bagues et boucles d’oreille, une façon ingénieuse de recycler et de sensibiliser les gens à la surconsommation et à la gestion des déchets.

Marilyse Hamelin

Philippe Boisvert

La journaliste et chroniqueuse féministe Marilyse Hamelin a publié cette année un livre intitulé Maternité, la face cachée du sexisme, aux éditions Leméac. Fidèle à son habitude de tout questionner, Marilyse Hamelin s’intéresse à un sujet qu’on croyait réglé, soit les relations de pouvoir de la parentalité. Un must de l’année féministe!

Gabrielle Bouchard

Dario Ayala / Agence QMI

La nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québ est une personne trans. Mais contrairement à la mairesse Julie Lemieux, cette nomination a soulevé bien des critiques. Or, Gabrielle Bouchard s’identifie comme femme et elle est totalement en mesure de diriger la FFQ. Nous avons hâte de voir la teneur de sa présidence.

Cathy Wong

TOMA ICZKOVITS/ AGENCE QMI

Comme Mariana Mazza, Cathy Wong apparaissait sur notre liste l’année dernière, prouvant le vent dans ses voiles. Elle a été nommée présidente du conseil municipal par Valérie Plante; elle est la première femme à être nominée à ce poste.

Cassandra Cacheiro et Sarah Hini

Sara Hini et Cassandra Cacheiro sont derrière le Womanhood Project. Avec leur talent pour la photographie et la confidence, elle laisse les sujets de ses topos s’exprimer sur des sujets tabous, brisant ainsi le sceau de mystère entourant bien des sujets.

Merci pour tout mesdames!

Suivez Le Sac de chicks sur Facebook!