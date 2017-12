FORTIER, Victorin



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 15 décembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Victorin Fortier, époux de Germaine Gaignard, fils de feu Léa Garand et de feu Joseph W. Fortier. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Richard Chandonnet), feu Éric (Diana Locatelli et son fils Valentino), Maryse; ses petits-enfants: Francis et Laurie; ses frères et soeurs: feu Bernardine (feu Jean-Paul Bédard), Jean (Jacques Côté), Béatrice (feu François Larochelle) et Marcel (Andrée Morin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaignard: feu Roméo (Louisette Roy), Francine (André Pépin); ainsi que ses neveux, nièces, plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CLSC Chaudière-Appalaches et du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour leur dévouement et leurs bons soins.La famille vous accueillera auà compter de 8h30.