BRADET, Pauline



À l'hôpital Jeffery Hale, le 13 décembre 2017, à l'âge de 66 ans, nous a quittés dame Pauline Bradet, épouse de M. Dominique Lavoie. Elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au Funérarium de lajeudi le 21 décembre de 19 h à 22 h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Madame Pauline Bradet laisse dans le deuil son époux: Dominique Lavoie; sa fille: Marie-Hélène (Pierre-Paul Tremblay); ses petits-enfants: Léo et Clémence; ses frères: Gilles (Prêtre), Jean-Clément (Marcelle Fortin); son filleul et sa filleule: Michaël Lavoie, Pascale Bouchard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial au personnel de l'hôpital Jeffery Hale, unité des soins palliatifs, pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Le Petit Blanchon, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la