PAQUET, Michel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 décembre 2017, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Michel Paquet, époux de madame Julienne Dionne, fils de feu madame Philomène Tanguay et de feu monsieur Arthur Paquet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière de Baie-Comeau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Charline (Jacques Lizotte), Michel (Rosanne Boulianne), Yvan (France Maltais), Johanne (Alain Larose), Claude (Colette Deschamps), Jules (Nicole Turcotte), Sophie (Claude Montpetit), Jean-Pierre (Johanne Roby), feu Marise; sa sœur: Élise Paquette; ses 18 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants; plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval et de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.