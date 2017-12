ROCHEFORT, Léonia



Au CHSLD de Clermont, le 18 décembre, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée madame Léonia Rochefort, épouse de feu monsieur François-Xavier Tremblay. Originaire de St-Hilarion, elle demeurait à Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lale jeudi, 21 décembre de 19h à 22h. Vendredi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.L'inhumation se fera au cimetière de St-Hilarion à une date ultérieure. Madame Rochefort laisse dans le deuil ses fils: Daniel, Viateur (Brigitte Bilodeau); ses petits-enfants: Mélissa, Marie-Katherine (Claude Chamberland), Stéphanie (Keven Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Andy, Mégan, Emmanuel, Eve-Marie; ses frères et soeurs: feu Annette (feu Uldéric), feu Joseph (feu Rose), feu Cécile (feu Méridée), feu Simone (feu Léo), feu Paul (feu Valentine), feu François (feu Raymonde); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Agathe (Roland), feu Paul-Henri (feu Laura), feu Marguerite (feu Rosaire), feu Constance, feu Augustin (Antoinette), Yvan (Emilienne), feu Fernande (feu Bernard), feu Rodrigue (feu Marguerite); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Clermont, plus particulièrement Kathie, Marie-Pierre, Manon, Lucie et Dany pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Carmel Roy. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la