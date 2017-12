LECLERC PILOTE, Yoann



À Pont-Rouge, le 15 décembre 2017, à l'âge de 4 ans, est décédé, accidentellement, Yoann, fils bien-aimé de Véronique Leclerc et de Kévin Pilote. Il demeurait à Pont-Rouge. Yoann laisse dans le deuil, outre son père et sa mère, son frère Loïc, sa mamie Julie Leclerc, sa grand-mère Ginette Néron, son grand-père Jacques Pilote (Elizabeth Bolduc), sa marraine Caroline Leclerc, son parrain Errol Dignard ses tantes et son oncle : Émilie Dignard (David Gagnon), Jonathan Pilote, Mélanie Boivin et Sandra Boivin ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. Yoann repose à laHeures d'accueil :de 10h à 10h45.et de là au crématorium.