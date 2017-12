LAMONTAGNE, Véronique



La famille Lamontagne a le regret de vous annoncer le décès de Mme Véronique Lamontagne, décédée le 14 décembre 2017, à l'âge de 35 ans. Elle laisse dans le deuil sa fille Eléanor, ses parents Daniel Lamontagne et Hélène Lefebvre; son frère Stéphane (Mélissa); son neveu et sa nièce: Isaac et Anyanka, plusieurs amis(es) dont son précieux ami Marc Lavoie, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 h. La famille remercie tous les parents et amis pour leurs marques de sympathie, manifestées à l'occasion du décès de Véronique et remercie spécialement Ghyslain Lefebvre et Martine, ainsi que Francine et Marcel Drolet pour leur soutien lors de cette douloureuse épreuve.