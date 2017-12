Accusé de harcèlement sexuel : le vice-premier ministre britannique démissionne

Le vice-premier ministre britannique Damian Green, l'un des plus proches alliés de la première ministre Theresa May, a démissionné après des accusations de harcèlement sexuel lancées par une ancienne militante du Parti conservateur.

«C'est avec un profond regret et une gratitude pour votre contribution durant de nombreuses années que je vous ai demandé de démissionner du gouvernement et que j'ai accepté votre démission», a écrit Mme May dans une lettre adressée à M. Green.