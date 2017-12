Budget 2018 de Saguenay : un premier exercice « prudent » pour Josée Néron

Le premier budget présenté mercredi midi par l’administration de Josée Néron comporte des hausses de taxes de 4,1 % et est qualifié par la mairesse de « prudent et conservateur ».

Parmi les faits saillants de ce premier exercice financier dévoilé par la mairesse et le président de la Commission des finances de la Ville, Michel Potvin, on note cette hausse de 102 $ du compte de taxes municipales, basée sur le prix moyen des maisons établi à 206 913 $ pour 2017-2018.

La tarification des services augmente également de 30 $ l’an prochain, soit 10 $ pour l’eau potable, la collecte des matières résiduelles et les égouts.

La création d’une réserve financière évaluée à 3,4 M$ en 2018 et financée en partie par une somme de 1,1 M$ retirée de l’enveloppe destinée à Promotion Saguenay devrait permettre à la Ville de se donner un coussin financier pour faire face aux imprévus en plus de faire baisser l’enveloppe du financement des activités de fonctionnement.

Des sommes annuelles de 500 000 $ seront aussi prélevées à même les profits d’Hydro-Jonquière et sur d’éventuels surplus fiscaux de la Ville pour un total de 1 M$ par année destinés à cette réserve.

Cette nouveauté est considérée comme « la marque de commerce » de ce premier budget par la mairesse Josée Néron.

Le fardeau fiscal lié à l’évaluation foncière pour les contribuables s’élève quant à lui à 2,9 %, et à 1,9 % pour les immeubles commerciaux et industriels.

Les élus de Saguenay sont appelés à adopter mercredi midi un budget de 339 058 790 $, en hausse de plus de 14 M$ par rapport à l’an dernier.

SERVICE DE LA DETTE

La plus grosse part du budget est consacrée cette année au paiement de la dette à long terme, qui devrait connaître une hausse de 9 % d’ici un an. Plus de 50,6 M$ sont prévus pour payer la charge qui s’élèvera à 429 M$ au 31 décembre, et qui devrait passer à 468 M$ à la même date l’an prochain. Ce poste budgétaire représente 0,21 $ pour chaque 1 $ récolté en taxes municipales.

« Ce qu’on a eu comme pratique de gestion depuis deux ans n’a pas du tout aidé. On peut facilement interprété que du montant de la dette de 468 M$, il y a 150 M$ qui a servi à payer l’épicerie. C’est 12 à 15 M$ par année qui ont été mis sur la dette », a expliqué Josée Néron.

Le deuxième poste budgétaire qui connaît la plus forte augmentation concerne la Sécurité publique de Saguenay. Les pompiers et policiers auront droit à 3 M$ de plus en 2018, principalement pour couvrir les frais liés à la création de huit nouveaux postes permanents et de huit nouveaux employés surnuméraires.