HUDON, Jeanne Lachance

À l'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur, Québec, le 15 décembre 2017, à l'âge de 91 ans 8 mois, est décédée dame Jeanne Lachance, épouse de feu monsieur Philippe Hudon. Née à Québec, le 17 mars 1926, elle était la fille de feu dame Annette Larochelle-Goupil et de feu monsieur Joseph Lachance. Madame demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres à La Seigneurieà compter de 13 h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame Hudon laisse dans le deuil sa fille Céline (Mario Thompson); ses petits-enfants : Cédric, Caroline et Valérie; ses arrière-petites-filles : Ève, Zoé et Émy ; ses frères, sa soeur et ses belles-sœurs : Marthe Lachance (feu Guy Boucher), feu Jean-Louis Lachance (Denise Légaré), Claude Lachance (Gisèle Marcotte), André Lachance (Louisette Hudon); son beau-frère Claude Hudon (Micheline Vermette), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 300 Ouest de l'Hôtel-Dieu du Sacré-cœur pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos Témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, www.pq.poumon.ca Tél. : 1 888 768-6669