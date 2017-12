Calendrier de l’A-Vin J20: Garrochez-vous!

Une belle surprise en cette fin d'année qui fera probablement partie de mon Top 10 de 2017.

Originaire de la Loire, frère du talentueux vigneron Jo Pithon, Olivier n’est parti de presque rien. Depuis qu’il s’est installé à Calce en 2001, sa production a presque décuplé. Minutieux, passionné et d’une grande humilité, tous ses vins sont bio et il minimise l’apport de soufre. Le Lais, cuvée de milieu de gamme, demeure la meilleure introduction à son travail. Le 2015 est d’une gourmandise renversante. Un nez d’abord sur la réserve, légèrement animal qui au contact de l’oxygène se transforme en une petite bombe de fruits : myrtilles, garrigue, cassis, cerise noire, encens, lavande. Matière très fine, nourrie avec des tanins beaucoup plus lisses que sur 2014, mais qui demeurent droits. Beaucoup de fraîcheur en finale. Une cuvée qui a beaucoup gagné en finesse. Potentiel de garde intéressant, tout en sachant qu’il se laisse boire dès maintenant avec énormément de plaisir. Garrochez-vous avant qu'il n'en reste plus! Servir à 15 degrés. Carafe 30 minutes ou épaulé 6 heures.

Cuvée Lais 2015, Domaine Olivier Pithon, Côtes du Roussillon, France

27,15 $ - Code SAQ 11925720 - 13,5 % - 1,3 g/l

*** ½ - $$$