Ce député a conçu un jeu de société «politico-humoristique»!

Le député caquiste Jean-François Roberge a trouvé un moyen original et ludique de parler de politique avec les gens de son comté.

En plus de les inviter à discuter avec lui autour d’une bière lors d’une activité non partisane chez Bedondaine et Bedons Ronds, le député de Chambly a aussi conçu un jeu de société qu’il remettra exclusivement aux gens qui se seront déplacés!

«C’est exclusif! Comme on dit, il fallait être là! C’est une édition limitée! On n’a pas l’intention d’en distribuer d’autres manières que directement dans les mains des gens qui seront présents. L’idée est de favoriser la participation et de rencontrer le monde! On va faire ça à la bonne franquette et je pense que les gens répondent à l’appel. Ils ont le goût de venir prendre une bière avec leur député et je pense qu’ils sont curieux : “Mais qu’est-ce que c’est que ce jeu?” Je pense qu’on pique la curiosité aussi avec l’annonce qu’une édition du jeu sera remise à chaque personne», a-t-il indiqué.

Intitulé «Politique à la carte», ce jeu-questionnaire sur l’actualité politique de l’année a été conçu par le député et son personnel dans le but d’amener les gens à parler de politique, «mais dans un cadre qui n’est pas trop sérieux».

Photo courtoisie

«On testait toutes sortes de moyens et de formules pour aller à la rencontre des gens pour initier une discussion positive et ludique, puis on est tombés sur l’idée du jeu-questionnaire. Quand on a construit les questions, on voulait qu’il y ait un petit clin d’oeil. Ce ne sont peut-être pas des blagues dignes d’un humoriste, mais on ne voulait pas se prendre au sérieux. On l’a fait dans l’esprit du temps des Fêtes. On voulait que les gens s’amusent», explique-t-il.

Voici quelques exemples de questions de ce jeu qui est non partisan!

Ce n’est pas la première fois que Jean-François Roberge organise des activités non partisanes et «à la bonne franquette» ayant pour but de rassembler les gens de son comté et surtout de privilégier la discussion avec ses électeurs.

«Je pense que tous les députés ont avantage à s’ouvrir à la population autant aux chômeurs, aux travailleurs, aux entrepreneurs qu’aux maires et qu’aux présidents de chambre de commerce. Tout le monde fait partie de la société. Quand on est député, on est député de tout le monde. Ce n’est pas vrai que les députés et les politiciens sont une race à part. On est du vrai monde, tout simplement», conclut celui qui organise des BBQ et courses non chronométrées qui attirent des centaines de personnes annuellement.