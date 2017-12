Ce poisson est si bruyant quand il s’accouple qu’il assourdit ses prédateurs

L’acoupa du golfe est le «poisson le plus bruyant jamais documenté». Il est bruyant au point où il pourrait assourdir les dauphins et les otaries, soit ses prédateurs naturels, comme mentionné dans un article publié dans la revue scientifique Biology Letters.

L’acoupa du Golfe est un poisson argenté qui mesure moins d’un mètre. Il n’a l’air de rien comme ça, mais c’est le son qu’il émet qui pique la curiosité. Effectivement, le son qu’il émet pour attirer les femelles est semblable à celui d’une mitraillette et il est presque aussi bruyant que le son émis par une baleine.

Lorsqu’il se retrouve en gang, le niveau de décibels est similaire à celui d’une foule criant dans un stade (!).

À quel moment se retrouve-t-il en gang? Lorsqu’il doit s’accoupler! Ainsi, à chaque printemps, tous les acoupas du golfe adultes se retrouve dans un rayon de 27 km dans le delta de la rivière Colorado. Ça fait 1,5 million d’individus qui crient comme des mitraillettes ou qui conçoivent ces cris comme un chant d’amour irrésistible.

Les biologistes marins Brad E. Erisma et Timothy J. Rowell ont enregistré et analysé le boucan produit par les acoupas du golfe, pour réaliser que cette cacophonie pourrait endommager temporairement - et peut-être même de manière permanente - l’ouïe de ses prédateurs naturels, comme les phoques, les dauphins ou les otaries.

Mais une question demeure: comment diable ce poisson pas si gros arrive-t-il à faire autant de bruit? Les mâles de cette espèce sont dotés de muscles vibrants entourant leur vessie natatoire, un sac dans leur abdomen. Ces muscles vibrants frappent sur la vessie, comme le ferait des baguette sur une caisse de drum. Bref, ça résonne fort.

L’acoupa du golfe est une espèce jugée vulnérable, car elle est surpêchée. Il faut dire que lors de cette fameuse période d'accouplement, un seul bateau de pêche peut attraper deux tonnes d’acoupa en quelques minutes à peine.

Ainsi, ce son extraordinaire pourrait disparaître si des mesures ne sont pas prises.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire ces articles du Guardian et du Washington Post