MARCOTTE, Gisèle



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 15 décembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Gisèle Marcotte. Elle était la fille de feu monsieur Télésphore Marcotte et de feu dame Georgette Parent. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h30 suivisuivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son frère Marcel (Carole Gagnon); son beau-frère Réjean Paré; ses neveux et nièces : Isabelle, Bernard, Marie-Josée, Luc-Alexandre et Vincent. Elle est partie rejoindre ses parents, ainsi que sa sœur Micheline. Elle laisse également plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, ave du Président-Kennedy, Montréal, Qc, H3A 3S5 Des formulaires seront disponibles au salon.