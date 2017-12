HUOT, Louis-Philippe



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 13 décembre 2017, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur M. Louis-Philippe Huot. Il demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à partir de 13h. Il était le fils de feu M. Arthur Huot et de feu dame Marie-Anna Gravel, et le frère de feu J.- Édouard (Germaine Mercier), feu Wilfrid (Rita Bouchard), feu Arthur (feu Cécile Boivin), feu Gérard, feu Adrien, feu Antonio et feu Adrienne. Outre ses belles-sœurs, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces des familles d'Arthur, J.-Édouard et Wilfrid Huot, ainsi que de nombreux cousins et cousines. La famille adresse un merci spécial au personnel dévoué et attentionné du CLSC et des soins à domicile, ainsi qu'au service des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer ou à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la