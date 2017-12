GUÉRIN, Guy



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 16 décembre dernier, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Guy Guérin. Il était le fils de feu Albert Guérin et de feu Stella Racine. Outre sa conjointe, Madame Gisèle Simard (Garneau), il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Christine Bédard) et Joël; les enfants de sa conjointe: Chantal (Louis Bédard), France (Marco Fortier) et Martin (Stéphanie Larouche); ses petits-enfants: Marilyne et Frédérique; les petits-enfants de sa conjointe: Alison, Emy, Maïka et Mathis, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 17h30.La famille désire remercier l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François-d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H1N 1C1).