Enfin une victoire pour le Rocket!

Le Rocket de Laval a mis fin une séquence de cinq défaites, mercredi, en battant le Crunch de Syracuse par le pointage de 5-2 devant 5390 spectateurs rassemblés à la Place Bell.

Il s’agissait par ailleurs d’un deuxième gain seulement à ses 14 dernières sorties pour le club lavallois.

Adam Cracknell a marqué deux fois pour le Rocket et il est passé bien près de réaliser un tour du chapeau, en troisième période, quand il a frappé un poteau. Cracknell a toutefois ajouté une mention d’aide sur un but de Brett Lernout. Nikita Scherbak a aussi inscrit trois points, soit un but et deux mentions d’aide.

Chris Terry a fait encore mieux avec un but et trois passes. Étrangement, Terry a envoyé la rondelle dans un filet désert alors qu’il restait près de six minutes à écouler à la troisième période.

L’entraîneur-chef du Crunch Benoît Groulx avait alors décidé de miser sur un attaquant supplémentaire pendant que les équipes se retrouvaient à 4 contre 4.

Un but de Mathieu Joseph

Dans la défaite, le Québécois Mathieu Joseph a obtenu son cinquième but de la saison avec le Crunch. En 27 parties depuis le début de la saison, le natif de Chambly totalise 15 points, lui qui en est à sa première campagne dans la Ligue américaine.

Devant le filet du Rocket, Charlie Lindgren a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui. Il a notamment frustré le Québécois Michaël Bournival en sortant la mitaine, en fin de deuxième période.

Le gardien Louis Domingue a effectué 20 arrêts pour le Crunch.

Même si le Rocket a stoppé sa série de défaites, tout n’a pas été positif. Le club a inscrit un seul but en neuf occasions sur le jeu de puissance.

Le Rocket sera à nouveau à Laval, ce vendredi, pour accueillir les Americans de Rochester.