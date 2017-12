Et vlan dans les dents!

VANCOUVER | Ces derniers jours, c’est chez le dentiste que Charles Hudon a élu domicile. Après plus de cinq heures à se faire rafistoler la dentition à la suite d’une rondelle reçue au visage à Ottawa, le voilà revenu en forme et bien en verve, mais incapable d’ouvrir la bouche.

Ironie du sort, c’est l’ami Jean-Gabriel Pageau, qu’il a côtoyé chez les Saguenéens de Chicoutimi en 2011-2012, qui lui a fait cette offrande lors de son premier match extérieur, qu’il n’est pas près d’oublier.

Si le désagrément est évident avec trois dents en moins et une autre à replacer, Hudon prend néanmoins les choses du bon côté, préférant transformer cette mésaventure en rituel obligé pour tout hockeyeur.

« En plus, c’est Pageau qui m’a mis ça dans la face... C’est juste une bad luck. Tu ne finis jamais une carrière sans avoir perdu une dent ou avoir eu des points de suture », a-t-il constaté avec dépit au terme de l’entraînement du Canadien à l’Université de la Colombie-Britannique, avant de mettre le cap sur Calgary.

Une fillette qui en rit

Devant les journalistes, Hudon a parlé des conséquences de l’accident avec humour. Lors d’une conversation vidéo avec sa fille Lyah-Hope, la petite n’a pas manqué de se moquer des mésaventures de papa.

« Ce matin [hier], c’était très drôle ! Elle voyait mes cheveux, elle voyait ma bouche... Et elle a ri pendant au moins 10 minutes. Sans vouloir me parler une minute, elle voulait juste rire de moi. Ça va être drôle plus tard quand elle va réagir à ça », a-t-il raconté, amusé.

Plus de peur que de mal

Cela dit, Hudon ne cache pas que, sur le coup, l’impact de la rondelle lors de cette soirée glaciale dans la capitale fédérale l’a quelque peu remué. La douleur s’est estompée, mais tel un ventriloque d’expérience, Hudon parle encore de cette blessure en bougeant à peine la bouche.

« Ce n’est pas aujourd’hui que je vais sourire, mais ça fait du bien de jouer. Je ne pensais pas revenir aussi vite après avoir reçu une rondelle aussi forte et avec le visage aussi gelé que ça. Il faisait tellement froid ! Ma face et la rondelle étaient gelées.

« Quand j’ai commencé à dégeler, je me suis dit que ça faisait plus mal que je pensais. Là, je me sens bien et je ne peux pas dire que c’est quelque chose qui me dérange durant un match », a dit celui qui porte pour le moment la visière complète.

Hudon a passé environ cinq heures et demie dans les derniers jours sur la chaise de « torture », chez le dentiste. Une broche a dû être installée pour réparer les dégâts et celle-ci devra rester en place pour les deux prochains mois.

« Juste ouvrir ma bouche, c’est un exploit pour moi en ce moment, donc je me concentre sur les petites choses. Ce sera long avant d’être à l’aise. Il faut juste que je m’habitue à ma bouche qui ne veut plus ouvrir », a lancé l’attaquant.

Manger mou !

Inutile de spécifier que les sandwiches Subway servis après l’entraînement ne constituent pas le repas du champion pour Hudon par les temps qui courent. Pas plus qu’un gargantuesque burger ou un juteux T-bone...

« Manger d’un seul côté, ça fait bizarre. (Shea) Weber prend une assiette, je prends la même, mais lui, ça lui prend 15 minutes à manger et moi, une heure et demie ! C’est juste plus difficile de manger, mais au moins la douleur est partie et je n’ai pas besoin de mettre ma bouffe dans le mélangeur. Disons que je choisis mes assiettes », a-t-il préféré en rire... sans sourire.

Dans son petit malheur, Hudon hérite au moins de tout le soutien de ses coéquipiers.