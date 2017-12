Fantasy football: nos recommandations pour la semaine 16 dans la NFL

Entendez-vous le bruit des trompettes et des tambours! Pour plusieurs, c’est l’heure de la finale!

Plusieurs affrontements sont durs à prédire cette semaine. Suffit de penser aux matchs entre les Falcons et les Saints, les Seahawks et les Cowboys ou encore les Chargers et les Jets.

Heureusement, vos experts fantasy ont à nouveau trancher pour vous et, après cette lecture, vos choix devraient être plus clairs que la règle de la NFL concernant un attrapé (pauvres partisans des Steelers...).

On entre aussi dans la période où certaines parties n’ont plus aucune signification pour les joueurs, ce qui peut vous faire douter de certains choix qui semblaient, quelques semaines plus tôt, si évidents.

Bref, c’est fini le casse-tête : toutes les réponses sont ici, sous vos yeux.

Bonne lecture!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Kareem Hunt (KC)

Les Chiefs ont brisé une séquence de défaites, et ce, en recommençant à bien courir avec le ballon. Hunt vient d’avoir deux parties consécutives de plus de 100 verges et une troisième semble très plausible face aux Dolphins et leur défensive terrestre qui laisse à désirer.

2- Cam Newton (CAR)

AFP

L’un des spécimens physiques les plus impressionnants de la NFL semble être en mode séries. Le retour de Greg Olsen à un niveau de jeu respectable ne peut qu’aider SuperCam à avoir un gros match face aux Bucs et une défensive généreuse contre la passe.

3- Devonta Freeman (ATL)

Tevin Coleman représentant un cas incertain face aux Saints, Freeman sera utilisé à toutes les sauces, ce qui est très payant pour ceux qui ont le porteur de ballon des Falcons dans leur équipe. Le match devrait être assez offensif ce qui va donner la chance au porteur explosif d’aller chercher au moins un majeur.

4- Alshon Jeffery (PHI)

On a vu la semaine dernière que Nick Foles semble être à l’aise aux commandes de l’attaque des Eagles, ce qui permet au grand receveur de continuer à accumuler des points. Il affronte les Raiders qui sont plus généreux défensivement que le Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre.

5- Michael Thomas (N-O)

Il a été très solide cette saison avec une production qui approche les 100 attrapés pour la saison et il a déjà cumulé plus de 1000 verges. Il semble avoir gardé son meilleur football pour la fin de la saison, d'où sa présence dans nos machines de la semaine. Il sera assurément le joueur le plus visé par Drew Brees au Mercedes-Benz Superdome.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRES)

Les incontournables

1- Jared Goff (LAR)

On se demande bien qui a kidnappé le quart-arrière de l’année dernière pour le remplacer par cette version 2017? D’ailleurs, on tient à s’excuser en bonne et due forme à Jared pour l’avoir placé dans les indésirables la semaine dernière. Désolé, M. Goff.

2- Alex Smith (KC)

Il est de retour dans nos bonnes grâces. Il est un quart-arrière nettement plus solide au Arrowhead Stadium que sur la route. Il profitera du confort de la maison et, honnêtement, ce match devrait être une petite marche dans le parc face aux Dolphins.

3- Ben Roethlisberger (PIT)

AFP

Quoi? Big Ben est là après sa gigantesque bourde de la semaine dernière? Oui, parce que lancer des interceptions à des mauvais moments n’est pas la fin du monde en fantasy! Il est très productif depuis la semaine 10. Un affrontement contre les Texans et une défensive aérienne poreuse devrait l’aider à pallier la perte d’Antonio Brown.

4- Case Keenum (MIN)

Quelle saison il connaît celui-là. Rien de flamboyant, mais très efficace, un peu comme ta voiture vieille de 10 ans qui refuse de te laisser tomber. Il n’a aucune mauvaise performance depuis la semaine 8 et les Packers ne sauront pas comment l’arrêter.

5- Nick Foles (PHI)

Il a été dominant à son retour comme partant avec les Eagles, grâce à ses quatre passes de touché. La visite des Raiders est une autre raison pour laquelle on aime Foles cette semaine. On a autant de respect pour la défensive des Raiders que la caisse populaire Desjardins en a pour ses non-membres qui font un retrait d’argent au guichet...

Les indésirables

1- Jimmy Garoppolo (SF)

Tout allait si bien pour Jimmy depuis ses débuts avec les Niners. Il doit maintenant affronter les Jags et son mur aérien infranchissable. Avec le temps des Fêtes et sa féérie, serait-il possible d’assister à un miracle et voir Jimmy dépecer cette défensive? La réponse est non. Enlevez-le de votre alignement, vous allez nous en remercier.

2- Derek Carr (OAK)

AFP

Carr a été solide la semaine dernière, mais il doit maintenant composer avec la foule hostile de Philadelphie combiné au froid de décembre. Le front défensif de Philly va mettre de la pression toute la soirée sur le quart-arrière : ce sera un long match!

3- Jacoby Brissett (IND)

Ce qu’il s’est fait brasser celui-là cette année. On se demande même s’il ne s’ennuie pas du douillet banc des Patriots... Ça ne va pas aller en s’améliorant pour Jacoby alors qu’il doit aller affronter la très solide défensive des Ravens à Baltimore. Comme dirait Rodger Brulotte : “oubliez ça!”

4- Marcus Mariota (TEN)

L’attaque des Titans est aussi divertissante à regarder qu’une séance parlementaire à la télévision... Sa meilleure partie depuis le début de la saison est de 25 points fantasy et les Rams sont dans le top 10 des meilleures défensives aériennes. Rien de bon ne viendra de ce côté.

5- Jameis Winston (TB)

Il joue bien depuis son retour au jeu, mais un dur retour à la réalité devrait l’attendre face à la Caroline. La défensive des Panthers n’a rien à voir avec les défensives qu’il a vues depuis son retour au jeu et ça devrait être pénible!

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Juju Smith-Schuster (PIT)

Avec la perte d’Antonio Brown, il sera utilisé à profusion contre la tertiaire des Texans qui joue du très mauvais football. Bref, une journée sympathique, voire coquette, devrait l’attendre.

2- Jarvis Landry (MIA)

AFP

Il est plus souvent ciblé qu’une cible dans un champ de tir. Il est presque impossible pour lui d’avoir un mauvais match quand il voit autant de ballons se diriger vers lui. Les Chiefs sont aussi dans le top 3 des pires défensives aériennes et pourraient, eux-aussi, avoir de la difficulté à l’arrêter au premier contact.

3- Robert Woods (LAR)

L’ancien Trojan a connu un bon match à son retour au jeu la semaine dernière. Les Titans ne possèdent pas de demi de coin qui pourrait l’empêcher d’avoir un gros match. Notre vote va à Woods et l’attaque dynamique des Rams.

4- Mike Wallace (BAL)

Avec la blessure au friable Jeremy Maclin, il est le receveur numéro 1 incontestable à Baltimore. Une confrontation plutôt facile face aux Colts devrait aider le vétéran receveur à visiter la zone payante au moins une fois.

5- Josh Gordon (CLE)

Parmi le lot de passes imprécises que DeShone Kizer lance un peu partout sur le terrain, incluant celles à l’autre équipe, on parie qu’il y en aura quelques acceptables que Gordon pourra capter. La seule chance de victoire pour les Browns cette saison est d’ailleurs cette semaine contre les Bears.



Les indésirables

1- Marquise Goodwin (SF)

Les Jags sont en visite, on se revoit la semaine prochaine mon Marquise!

2- Jordy Nelson (GB)

Aucun match de 100 verges cette saison pour l’ancien homme de confiance des Packers. Hundley est de retour au poste de pivot et Minnesota est en visite. Il n’y a pas grand-chose que l’on peut aimer dans les dernières affirmations : laissez-le sur le banc.

3- Demariyus Thomas (DEN)

AFP

Josh Norman des Redskins sera attitré à Thomas la majeure partie de la rencontre. Thomas n’a pas la vitesse pour le battre et Norman est à son meilleur contre des receveurs avec de bons gabarits qui sont physiques. 1+1=2

4- A.J. Green (CIN)

Il vient de déclarer que l’ambiance est plutôt morose dans le vestiaire des Bengals et que l’avenir est incertain à Cincinnati avec l’entraîneur-chef Marvin Lewis. Tout le monde savait que ce club avait arrêté de jouer depuis un bon bout de temps. Même si les Lions n’ont pas la défensive la plus intimidante, il serait étonnant de voir Green connaître un fort match.

5- T.Y. Hilton (IND)

Le problème n’est pas qu’Hilton est mauvais ou que son niveau de jeu a vraiment descendu cette saison. La vérité est que son quart-arrière a rarement le temps de lancer et une visite à Baltimore n’arrangera pas les choses. Une autre journée difficile est à prévoir pour T.Y.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Todd Gurley (LAR)

À notre avis, il devrait être considéré comme candidat au titre de joueur le plus utile. Une chose est sûr, il connaît toute une saison. Un séjour à Nashville ne l'empêchera pas d’aller chercher ses verges et de visiter au moins une fois la zone payante.

2- Christian McCaffrey (CAR)

On voit difficilement quel secondeur des Bucs peut le prendre en couverture homme à homme et ça, sans parler des dommages qu’il peut faire au sol. C’est simple, il est plus polyvalent que le commentateur sportif Jim Nantz...

3- Leonard Fournette (JAX)

Mauvaise nouvelle pour les soigneurs des Niners, le porteur de première année sera de retour ce dimanche. Advenant une défaite surprise des Patriots contre les Bills, Jacksonville peut encore rêver à une semaine de congé au premier tour des séries, alors aucun Jags n'enlèvera le pied de l'accélérateur.

4- Alvin Kamara (N-O)

AFP

Le front de Falcons est clairement le meilleur élément de leur défensive. Comme il arriveront peut-être à ralentir Mark Ingram, Kamara sera très utile à Brees, en étant son dépanneur dans les flancs. On lui prévoit un meilleur match que Ingram.

5- Latavius Murray (MIN)

On commence sérieusement à se demander si la tête de fromage que porte fièrement les partisans des Packers n’a pas été inventé pour représenter leur défensive : pleine de trous! McKinnon a aussi été très bon la semaine dernière, mais dans le froid et l’hostilité de Green Bay, on croit que le physique imposant de Murray servira mieux aux Vikings.

Les indésirables

1- Isaiah Crowell (CLE)

Les Bears tolèrent très mal que quiconque leur court au visage. La tendance ne devrait pas se renverser avec le porteur des Browns, qui n’a obtenu qu’un seul match de plus de 100 verges de gain, couronné par un faible total de deux touchés.

2- Carlos Hyde (SF)

Jimmy Garoppolo et son entraineur Kyle Shanahan se croient aussi invisibles comme duo que Batman et Robin. Depuis que Jimmy a pris son erre d’aller, les Niners courent beaucoup moins, ce qui affecte considérablement la valeur de Carlos Hyde, encore une fois cette semaine.

3- Lamar Miller (HOU)

AFP

Les Steelers auront très certainement sur le cœur leur défaite face aux Pats et refuseront que quiconque remettent à nouveau en doute leur talent. Lamar Miller est mieux d'espérer une visite hâtive du Père Noël à Houston, car il n’aura certainement pas de cadeau de la part des hommes en jaune et noir.

4- Jamaal Williams (GB)

Les Vikings ont vraiment gagné tout notre respect cette année, autant défensivement qu'offensivement. Un qui risque de se sentir moins respecté, c’est Jamaal Williams. Avec une victoire au Lambeau Field, les Vikings obtiendrait une semaine de congé au premier tour des séries éliminatoires, ce qui nous laisse croire qu’ils seront intransigeants dimanche.

5- DeMarco Murray (TEN)

Dès qu’il n’obtient pas de touché au sol dans un match, sa performance fantasy est décevante. Murray n’a obtenu que deux matchs avec plus de 60 verges au sol cette année... et la statistique devrait rester inchangée après le match face aux Rams.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Greg Olsen (CAR)

La meilleure nouvelle pour les Panthers à l’aube des séries éliminatoires, c’est la performance de Greg Olsen. Depuis le départ de Kelvin Benjamin, il est sans contredit la cible la plus fiable pour Cam Newton et dans ce match de rivalité face aux Bucs, le vétéran devrait à nouveau toucher souvent au ballon.

2- Rob Gronkowski (N-A)

Quand un ailier rapproché se permet de rire au visage d’un secondeur après un touché, c’est qu’il sait qu’il est dominant. Gronk a été nommé joueur offensif par excellence pour la semaine 15 et, honnêtement, on aime ses chances de gagner à nouveau cet honneur cette semaine!

3- Jesse James (PIT)

Sans Antonio Brown, Big Ben devra se tourner vers ses autres cibles, ce qui devrait grandement profiter à l’homme au nom de pirate. On espère simplement qu’il saura survivre au contact avec le sol s’il effectue un autre attrapée à bout de bras...

Les indésirables

1- Jimmy Graham (SEA)

AFP

Le grand ailier rapproché des Hawks devra se mesurer à Sean Lee, qui joue vraiment du football inspiré dernièrement. On donne tout simplement l’avantage au secondeur des Cowboys.

2- Austin Hooper (ATL)

Avec l’année que connait Mohamed Sanu et la polyvalence des porteurs à Atlanta, Matt Ryan n’a tout simplement plus intérêt à viser Austin Hooper. Pourtant détenu par bons nombres de joueurs, Hooper ne devrait plus faire partie d'aucune équipe fantasy.

3- Delaine Walker (TEN)

L’offensive de Titans a été moyenne tout au long de la saison, ce qui va probablement leur permettre de participer aux séries éliminatoires. Comme il n’ont pas eu de hauts et de bas de l’année, les joueurs de leur attaque ont aussi été très peu payants au niveau fantasy. Le scénario va donc se répéter dimanche face au Rams, qui vont limiter Walker.

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

1- Kirk Cousins (WSH)

Nous avons eu beaucoup de difficultés à prévoir les performance de Kirk tout au long de la saison. Le hic, cette semaine, c’est qu’on a aussi beaucoup de difficultés avec la défensive des Broncos. Ils ne sont clairement pas les mêmes loin des montagnes du Colorado, mais comme le match n’a pas d’enjeu, on ne sait pas si les Redskins vont se présenter. Si vous nous forciez à décider, on laisserait probablement Cousins de côté.

2- Ezekiel Elliott (DAL)

AFP

Un grand retour qui tombe à point pour les Cowboys! On doute cependant de l’impact qu’aura Zeke cette semaine, puisque la ligne offensive de Dallas a eu plus de difficultés à s’imposer cette année. De plus, si les Cowboys devait tirer de l’arrière tôt dans le match, il est possible que Jason Garrett envoie Rod Smith dans la mêlée en situation de passe, puisqu’il a si bien fait dernièrement. Mais peut-on réellement laisser un joueur avec autant de talent qu'Elliott sur le banc?

3- Kenyan Drake (MIA)

Drake fait absolument tout dans l’offensive des Dolphins, mais comme les Chiefs sont dans le premier tiers des meilleures défensives contre la course, et que la formation d’Adam Gase n’est pas la même lorsqu’elle s’éloigne du chaud soleil de la Floride, on se demande si l’ancien Crimson Tide pourra s’imposer autant que les semaines précédentes. Drake nous semble, cette semaine, un cas de tout ou rien.

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Vikings du Minnesota

Sans Aaron Rodgers, la défensive des Vikings risque d’être irrespectueuse envers Brett Hundley et ses coéquipiers...

2- Jaguars de Jacksonville

Avec quatre membres de cette défensive sélectionnés pour participer au Pro Bowl, on ne peut faire autrement que de leur accorder une place dans cette liste encore une fois cette semaine.

3- Ravens de Baltimore

AFP

Nous avons déjà été plus audacieux dans nos choix de défensive... Les receveurs des Colts n’attrapent plus rien, leur jeu au sol est statique, Brissett est vraiment magané. Indy a déjà les deux pieds dans la gueule du loup.

Les indésirables

1- Seahawks de Seattle

Après le match catastrophique de la semaine dernière face aux Rams, on se pose de sérieuses questions sur la viabilité de cette équipe sans leurs piliers défensifs Kam Chancellor et Richard Sherman. Les Cowboys voudront rester en vie et on ne les voit pas faire beaucoup de revirements.

2- Bills de Buffalo

Cette défensive a fait son temps dans vos équipes, il est temps de passer à autre chose. Les Bills devront très certainement attendre une semaine de plus avant de célébrer leur possible retour en séries éliminatoires, parce que Brady et ses hommes vont leur montrer comment jouer au football.

3- Falcons d’Atlanta

Drew Brees, dans son dôme, dans un match avec un enjeu capital, et vous pensiez mettre la défensive des Falcons? L’hiver a visiblement déjà le meilleur sur vous...

Vous avez des questions sur votre fantasy? Écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com.