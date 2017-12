PAQUET, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Paquet, époux de dame Huguette Blouin, fils de feu monsieur Gédéon Paquet et de feu dame Florence Paquet. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette; ses filles : Manon (Jacques Dumont) et Chantal (Stéphane Durand); ses petits-enfants : Vanessa, Vincent, Jimmy et Vicky, son arrière-petit-fils : Théo; ses frères : Maurice (Yolande Paquet), Roland (Carole Jobin) et Jacques (France Brunet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : feu Claude (feu Micheline Doré), feu Pierre (Pierrette Maheux), Jocelyne (Gilles Marcotte) et Marthe (Luc Imbeault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Mélanie St-Pierre et tout le personnel des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, T 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca ou à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, ave des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8, T 418 656-4999, fondation-iucpq.org.