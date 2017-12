Flip FabriQue a le feu vert pour un 4e volet de Crépuscule

Flip FabriQue a obtenu le mandat pour lancer le processus de création d’un quatrième spectacle gratuit pour l’Agora du Port de Québec.

La compagnie de Québec a reçu un montant de 85 000 $ pour la création et la préproduction du quatrième chapitre du spectacle Crépuscule.

Flip FabriQue est actuellement à Paris et présente, à partir de jeudi et jusqu’au 31 décembre, son spectacle Transit au festival Le Québec à La Villette, événement qui a pour mission de faire découvrir la diversité et la richesse de la culture québécoise.

Le spectacle La Face cachée de la lune, de Robert Lepage, avec Yves Jacques, a été présenté du 24 novembre au 2 décembre.

Les 7 doigts de la main et Republique étaient en vedette, du 30 novembre au 17 décembre, avec leur spectacle hybride Bosch Dreams, où le peintre Jérôme Bosh dialogue avec Salvator Dali et Jim Morrison des Doors.

Flip FabriQue a le vent dans les voiles avec son spectacle Attrape-moi, présenté cet automne 30 fois dans 19 états américains et au Winterfest 2017, en Autriche, en novembre et en décembre. La troupe de cirque québécoise anime l’Agora du Port de Québec depuis 2015 avec les différents volets du spectacle Crépuscule.