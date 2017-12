Football collégial: Mathieu Blanchette en réflexion

Mathieu Blanchette s’accordera la pause des Fêtes pour compléter sa réflexion sur son avenir universitaire.

Après deux visites à Laval et une à Montréal, le demi inséré et retourneur des Élans de Garneau prendra une décision au retour de la trêve de recrutement au début janvier.

« Mes visites sont terminées et tout s’est bien passé, a indiqué Blanchette. Il y a eu un peu d’intérêt de Carleton, mais je ne pense pas les visiter. Je vais poursuivre ma réflexion pendant les vacances des Fêtes. Pour le moment, il n’y a pas d’équipe qui est en avance et les deux me proposent d’évoluer comme demi inséré et retourneur, mais personne ne m’a fait de promesse. La charte de positions ne me fait pas peur. Je devrai compétitionner à mon plein potentiel. »

« L’aspect académique est le facteur le plus important, de poursuivre Blanchette. L’autre aspect important est d’identifier l’endroit où je vais le mieux me développer sur le plan athlétique, mais aussi personnel. Je vais passer cinq ans à l’université et je veux être le meilleur possible quand je vais arriver sur le marché du travail. »

blessure

Meilleur joueur des Élans, Blanchette a été ennuyé par une blessure à une cheville qui lui a fait rater quatre rencontres. Il a disputé les trois dernières parties de la saison régulière. « C’est décevant, mais ce sont des choses qui arrivent au football, a précisé l’auteur de 25 réceptions pour 413 verges et cinq touchés. Je vais travailler encore en physiothérapie cet hiver afin que ma cheville revienne à 100 pour cent pour mes débuts universitaires. »