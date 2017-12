Humoristes en hélico

Les humoristes qui prendront part au Grand Montréal comédie fest l’été prochain se déplaceront en hélicoptère afin de pouvoir jouer dans plusieurs villes, le même soir. « Nous irons à la rencontre des gens », mentionne Martin Petit.

Plus d’une vingtaine d’humoristes ont participé à la conférence de presse du nouveau festival d’humour, mercredi à l’Olympia de Montréal. Dans le groupe, les Martin Petit, Patrick Groulx, Réal Béland, Julien Lacroix et Maxim Martin étaient tout sourire de pouvoir annoncer les grandes lignes de cette première édition qui se déroulera du 1er au 15 juillet 2018.

Comme l’indique son nom, le Grand Montréal comédie fest s’étendra jusque dans les banlieues autour de la métropole. Et les humoristes ont eu l’idée d’y présenter les mêmes spectacles dans le 514 et le 450. Ainsi, le 6 juillet, les mêmes artistes participeront à une soirée d’humour à l’Olympia de Montréal et au Zénith de Saint-Eustache.

Des hélicoptères leur permettront de se déplacer rapidement d’une ville à l’autre. « Ça peut sembler farfelu, dit Patrick Groulx. Mais cette idée va permettre à certains grands noms de pouvoir jouer dans trois lieux différents le même soir. »

« Il y a un festival qui vient de naître dans les 83 circonscriptions qui composent le Grand Montréal, indique Martin Petit. Nous trouvons ça intéressant de livrer dans d’autres villes le même gala qui aura lieu à Montréal. L’exclusivité de programmation est défaite. Il y a quelque chose de démocratique. On se déplace. »

Au Quartier latin

À Montréal, le festival s’installera dans son « quartier général » de l’Olympia, où sera présentée la série 18 ans et +, à 23 h. Des soirées seront notamment animées par Julien Lacroix et Jay Du Temple. Eux qui étaient les « vedettes » de Zoofest, les jeunes humoristes tournent-ils le dos au festival qui les a fait connaître ?

« Non, la porte n’est pas fermée pour un retour à Zoofest, répond Julien. Mais le problème initial, c’est que ce n’est pas vendu encore [Zoofest appartient à Juste pour rire]. On attend de voir ce qui se passe. »

Le nouveau festival d’humour prendra aussi d’assaut le Quartier latin et la rue Saint-Denis, où a longtemps sévi Juste pour rire, pour y présenter des soirées intimes au Bordel, à l’Abreuvoir et au Théâtre Sainte-Catherine.

Pour plus de détails sur la programmation, on consulte le facebook.com/grandmontrealcomediefest.