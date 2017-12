Il coule, il coule, le président

On en est à 11 mois jour pour jour. Onze mois de présidence Trump. Ce n’est pas long, mais c’est tout de même près du quart de son mandat. De son premier mandat, en tout cas. Quoi conclure ? Il ne décolle pas. Nous voyons à l’œuvre la Maison-Blanche la plus active de l’histoire, selon lui, mais ses compatriotes ont des doutes. C’est un mystère, oui et non.

Donald Trump a connu hier une de ses meilleures journées depuis qu’il s’est installé sur Pennsylvania Avenue. Le processus a été long et laborieux et, comme pour la saucisse, vaut mieux ne pas savoir ce qui a été mis dedans. Cela dit, les élus républicains et le président américain viennent d’arracher le premier vrai grand succès législatif de l’année.

PAYER MOINS D’IMPÔTS, WHY NOT ?

La réforme fiscale adoptée privera le gouvernement fédéral, sur 10 ans, de 1500 milliards de dollars en revenus. Du serrage de ceinture devra se faire et, avec les républicains aux commandes du Congrès et de la présidence, ce sont les programmes sociaux qui seront mis au régime forcé.

Ils ne l’aiment pas trop, cette réforme, les Américains : 55 % d’entre eux s’y opposent, selon un sondage dévoilé par CNN, et les deux tiers croient que ce sont les riches qui en profiteront le plus. Réponse des leaders républicains au Congrès : ils vont changer d’avis quand ils s’apercevront que ces milliards de dollars sont restés dans leur poche.

LE MEILLEUR OU LE PIRE ?

Sarah Sanders, la porte-parole du président, inspirée par le vote des congressmen, s’est mise à tirer, en après-midi au briefing de presse, un bilan dithyrambique de l’« année historique » que les États-Unis, à son avis, viennent de connaître : 1,7 million de nouveaux emplois ; le marché boursier qui, plus de 60 fois, a fini ses journées avec un record ; 22 règlements annulés pour chaque nouvelle régulation ; des ententes commerciales révisées ; des juges conservateurs nommés ; ça n’en finissait pas.

Ce triomphe n’excite pas les Américains. En reprenant près de 65 ans de données, les analystes de CNN ont relevé qu’avec 35 % d’appui, Donald Trump a la plus mauvaise cote après sa première année de tous les présidents depuis Eisenhower. Carter, Nixon, Clinton et Obama faisaient tous autour de 20 points de mieux que lui au même moment de leur présidence.

PAS DE QUOI PANIQUER

Trump croupit 50 points plus bas que George W. Bush, mais ça ne compte pas tout à fait : W avait rallié le pays derrière lui après les attentats du 11 septembre 2001. Kennedy, lui, récoltait un impressionnant 77 % d’appui. Mais bon, Kennedy, c’était Kennedy.

Cette Maison-Blanche se réconforte, en regardant la cote du deuxième pire dans la liste, Ronald Reagan. Sa première année, c’est vrai, n’avait pas été glorieuse. Il s’est repris, par la suite, et une majorité d’Américains évoquent aujourd’hui sa présidence, une larme à l’œil.

Les chiffres de CNN cachent une autre réalité : les 35 % qui désapprouvent son travail, ce sont, en fait, 85 % de républicains qui le soutiennent contre 4 % de démocrates. Ses partisans – ça ne se dément pas – ne l’ont pas lâché. Et c’est ce que Sarah Sanders a voulu rappeler, en invitant les journalistes à sortir de Washington et à aller voir « les hommes et les femmes oubliés du pays qui ne le sont plus ».

« Ce président l’a prouvé, il ne vous laissera jamais tomber ! » Donald Trump, élu par une minorité d’Américains, continue de gouverner pour une minorité d’Américains.