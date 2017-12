Jaromir Jagr encore blessé

L’attaquant des Flames de Calgary Jaromir Jagr ratera le match de mercredi soir contre les Blues de St. Louis à cause d’une blessure au bas du corps.

C’est ce qu’a indiqué la chaîne Sportsnet en après-midi.

Le vétéran avait d’ailleurs manqué cinq rencontres plus tôt en décembre pour des raisons similaires.

Jagr, 45 ans, connaît des ennuis cette saison, n’ayant obtenu qu’un but et six mentions d’aide en 19 parties. Cependant, il a conservé un différentiel de +8.

Par ailleurs, la formation albertaine accueillera le Canadien de Montréal, vendredi.