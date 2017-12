La police dans tous ses états

Dans les sociétés démocratiques, la pire menace serait la corruption endémique de ses élites politiques. La deuxième serait de voir poindre en son sein l’émergence de ce qu’on appelle un État policier.

Au Québec, nul besoin d’épiloguer sur la première. Les commissions Bastarache et Charbonneau l’ont fait chacune à leur tour.

Quant à la seconde, s’il est vrai que le Québec n’est pas menacé par un État policier en son propre sein, il n’en reste pas moins que la police, en tant que pouvoir et institution, est dans tous ses états. Et rien dans cette situation ne sent l’eau de rose.

À l’Unité permanente anticorruption (UPAC), rien ne va plus. Et la liste est longue:

La confiance envers son grand patron, Robert Lafrenière, est ébranlée depuis des mois. Il y a crise interne. Arrestation du député libéral Guy Ouellette sans accusation. L’enquête Mâchurer sur le financement politique illégal au PLQ qui piétine. Une proximité troublante entre le patron de l’UPAC et son propre gendre qui est aussi le grand patron de la SQ et maintenant, nommé patron du SPVM pour un an, le temps de «nettoyer» la crise interne que vit aussi le Service de police de Montréal. Le patron de l’UPAC qui verse lui-même dans la politique en annonçant étonnamment qu’il ne procéderait à aucune arrestation ou perquisition durant la prochaine campagne électorale. En d’autres termes, n’en jetez plus, la cour est pleine.

Bref, les indices d’une police qui, au Québec, est dangereusement dans tous ses états ne manquent pas.

***

Voilà maintenant qu'Yves Francoeur, le président de la puissante Fraternité des policiers de Montréal, entre décidément dans cette même danse dysfonctionnelle : «La Sûreté du Québec a conclu que les allégations d’Yves Francœur à propos d’une enquête criminelle qui aurait été bloquée parce qu’elle aurait visé deux élus libéraux étaient non fondées.»

Résultat : un de ces libéraux, le ministre Jean-Marc Fournier, exige des excuses de la part d’Yves Francoeur. Le maire de Québec, Régis Labeaume, demande carrément sa démission.

Surtout, on attend des explications claires du président de la Fraternité des policiers.

***

Ça, c’est le portrait factuel.

Sur le plan politique, face à une situation aussi inquiétante au sein de certaines des principales forces policières du Québec, les citoyens en perdent quant à eux leur latin.

Qu’est-il donc arrivé au Québec pour que les responsables politiques ait laissé pourrir cette situation à ce point et pendant aussi longtemps?

Elle est là, la vraie question.

En fait, depuis le Printemps étudiant de 2012, l’impression est celle de forces policières que les gouvernements ont laissé libres d’élargir leurs propres pouvoirs. Et à l’interne et dans la société québécoise.

Également, dans la foulée des scandales de corruption et de collusion à l’origine de la création, entre autres, de la commission Charbonneau, un nuage de suspicion constante s’est installé à demeure au-dessus du régime libéral sous lequel ces mêmes crises, comme par hasard, se succèdent aussi au SPVM et à l’UPAC.

Sans parler de cette absurdité ultime où Jean Charest, alors premier ministre, créait lui-même l’UPAC et nommait son grand patron alors que son propre parti politique, le PLQ, serait le premier visé par ces mêmes enquêtes.

Là-dessus, je persiste et signe : ce sont là des comportements politiques dignes d’un petit village où les notables se nomment entre eux.

D’où un constat incontournable: au Québec, force est de constater que la confiance des citoyens envers le pouvoir exécutif et le pouvoir policier est gravement minée depuis des années.

La prochaine élection saura-t-elle nettoyer cette ardoise lourdement souillée?