Le facteur est passé...

Ouvrons ensemble quelques cartes de vœux de Noël et de la nouvelle année que j’ai reçues au cours des derniers jours. Merci à Guy Jasmin, retraité d’Écho Power ; Hélène Brousseau, une fidèle lectrice ; Pierre Dolbec, de Dolbec International ; Nicole Bergeron et Roger (Cha Cha) Dulude; Jean Drolet du Centre communautaire Jean-Guy Drolet ; Nicolas Labbé de la Fondation Nordiques ; et Michel Lizotte, agent Remax. J’attends avec impatience les vôtres !

Manon Cantin, présidente de la Confrérie des Bretelliers de la Bougie, en collaboration avec le comité de la Bougie, organise une soirée retrouvailles des anciens bénévoles et des bénévoles actuels de la Bougie du Carnaval de Québec, le vendredi 5 janvier 2018, dès 18 h, pour un souper au Centre Fernand-Dufour, 380, rue Chabot, à Québec. Puisque le nombre de places est limité, vous êtes priés de réserver vos places cette semaine. Déjà 60 ans se sont écoulés depuis que le Carnaval a lancé ce moyen de financement qui a rassemblé tant de bénévoles.

Renseignements : écrivez à bougie@carnaval.ca

Mobilisé pour Centraide

Photo courtoisie

L’Université Laval a dévoilé, le 29 novembre dernier, la somme récoltée à l’occasion de sa campagne Centraide. Les membres de la communauté universitaire ont une fois de plus fait preuve de générosité, permettant à l’organisation de recueillir 586 241 $. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval ; Gilbert Nadeau, Alain Rochon, Denis Beaudoin et Bruno Marchand, président-directeur général Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

Archibald au parlement

Photo courtoisie

Je soupçonne Gérard Deltell (photo), député de Louis-Saint-Laurent à la Chambre des communes, d’avoir fait quelques pressions pour que les bières de la microbrasserie Archibald soient maintenant servies au restaurant du parlement à Ottawa. Il faut préciser que la microbrasserie Archibald, fondée par François Nolin en 2005, emploie 500 personnes et son siège social, de Québec (Val-Bélair), se retrouve dans la circonscription de M. Deltell.

La Médaille du 150e

Photo courtoisie

Bravo à Beppino Boezio (photo), ex-restaurateur de Québec (La Crémaillère) et maintenant importateur de vins du Friul (Italie), qui a reçu récemment la Médaille du cent-cinquantenaire du Sénat du Canada. Au nom du président du Sénat du Canada et à l’initiative de l’honorable sénateur Jean-Guy Dagenais (Victoria), cette médaille lui a été remise « en commémoration du 150e anniversaire du Sénat du Canada et en reconnaissance de son service insigne à la nation ».

Anniversaires

Photo courtoisie

Denys Paul-Hus (photo), fondateur du magazine Prestige à Québec, 70 ans... Jean-François Côté, propriétaire, Hôtels Nouvelle-France, et restaurateur... Andrei Markov, ex-défenseur des Canadiens, 39 ans, maintenant dans la KHL... Geneviève Angers, comédienne québécoise, 48 ans... François Massicotte, humoriste, comédien et animateur québécois, 51 ans... Peter Criss, batteur de Kiss de 1973 à 1981, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 décembre 2016. Dominique Lévesque (photo), 64 ans, humoriste (Groupe Sanguin) et comédien québécois... 2016. Michèle Morgan (photo), 96 ans, comédienne, l’une des plus grandes actrices françaises du XXe siècle... 2014. Bertrand Picard, 67 ans, homme d’affaires du Saguenay, copropriétaire de l’Auberge Le Parasol à Chicoutimi et des Croisières du Fjord... 2013. Raymond Benoît, 93 ans, la voix des Canadiens de Montréal au Forum et des courses sous harnais à Blue Bonnets... 2012. Michel Gariépy, 80 ans, un pionnier de la radio à Québec, metteur en scène au Théâtre La Fenière et directeur du Trident dans les années 1970... 2007. Tommy Byrne, 87 ans, ex-lanceur des Yankees de NY.