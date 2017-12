Lehkonen préfère rester prudent

À sa sortie de la patinoire des Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique, Lehkonen est resté de marbre. Il venait pourtant de patiner en compagnie de Jonathan Drouin et de Max Pacioretty, puisque Paul Byron s’est absenté de l’entraînement matinal pour subir des traitements.

Dans le cas de Lehkonen, même si son retour au jeu semble imminent, il n’a pas voulu sauter aux conclusions, offrant des réponses courtes et vagues.

« Je me sens bien, mais je n’ai pas encore reçu le feu vert des médecins, donc on verra », s’est-il d’abord prononcé laconiquement lorsque questionné sur un potentiel retour au jeu à Calgary demain, ou à Edmonton samedi.

Auteur de 18 buts et 28 points à sa première saison l’an passé, le choix de deuxième ronde au repêchage de 2013 n’a pas joué depuis le 11 novembre, contre les Sabres. Est-ce qu’il s’estime à 100 % ou tout prêt de l’être ?

La saison dernière, Lehkonen avait dû déclarer forfait pour une durée de neuf matchs. Cette fois-ci, il semble trouver le temps beaucoup plus long.

« Ce n’est pas du tout la même chose. Ça fait bien plus de temps que je suis à l’écart. Il n’y a toujours pas d’échéancier pour que j’obtienne le feu vert des médecins. En ce moment, je peux m’entraîner avec l’équipe et on verra la suite », a-t-il indiqué.